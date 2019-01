Quiero que entres en pánico, que sientas el miedo que siento todos los días: pide adolescente a todo el mundo

"No quiero que tengas esperanza, quiero que entres en pánico. Quiero que sientas el miedo que siento todos los días y luego quiero que actúes.", expresó Thunberg.

"Nuestra casa está en llamas. Estoy acá para decirles que nuestro hogar está ardiendo.", leyó en su discurso.

¿Quién es Greta Thunberg?

"Estoy protestando sobre el cambio climático, porque a nadie parece importarle lo que está ocurriendo. Nadie parece estar haciendo algo. Sé que mis padres quieren que vuelva al colegio, pero también entienden lo que estoy haciendo aquí.", expresó Thunberg a BBC.

¿Que implica su movimiento?

"Nunca pensé que esto se iba a convertir en algo tan grande. Ahora está en los cinco continentes. Es increíble", le dijo al diario The New York Times.

"Creo que es un poco de hipocresía viajar en jet privados a un lugar donde van a hablar sobre la crisis del clima. Los escucho decir 'Esto nos importa mucho', pero no es así.", comentó en una entrevista.

"Algunas personas, algunas empresas, saben exactamente qué valores intransferibles han sacrificado para continuar produciendo cantidades inimaginables de dinero. Y creo que muchos de ustedes pertenecen a ese grupo.", expresó.

La adolescente sueca de 16 años, Greta Thunberg, lidera un movimiento en Europa desde hace un año enfocado en el planeta y el cambio climático; habló esta semana ante los principales líderes del mundo que se reúnen cada año en el marco del Foro Económico Mundial.Todo este proyecto dio inicio cuando dejó de ir al colegio un día a la semana para protestar en contra de el gobierno por su manera de actuar contra el calentamiento global.Para poder reunirse esta semana con los líderes, tuvo que atravesar Europa y dormir en una carpa en medio de la ciudad suiza de Davos, para manifestar que se debe hacer un cambio.Inspirados por las acciones de la adolescente, la semana pasada miles de estudiantes marcharon en Berlin para exigir que se implementen más medidas para evitar el calentamiento global; además, 12,000 adolescentes se movilizaron en Bruselas, lugar donde se encuentra la sede de la Unión Europea para exigir lo mismo.Greta a sus 15 años solía ir al colegio en la ciudad de estocolmo, pero esto cambió cuando el año pasado Suecia enfrentó un verano problemático: una ola de calor que afectó a gran parte del país nórdico, que originó cerca de 50 incendios forestales que arrasaron con 20.000 hectáreas.Para Thunberg, ese acontecimiento dejó un gran impacto con ella, por lo que el 20 de agosto, en lugar de ir al colegio, decidió pararse delante del Parlamento sueco y anunció que no iba a regresar hasta que fuera escuchada.Después de las elecciones generales suecas del 9 de septiembre, la adolescente decidió regresar al colegio solamente cuatro días a la semana, dejando los días viernes para continuar con su protesta.Su esfuerzo y argumentos ante el problema, atrajo la atención de diferentes organizaciones ambientales, quienes respaldaron su llamado y ha sido invitada para hablar en eventos como la Cumbre sobre Cambio Climático (COP24), que se llevó a cabo en Polonia en diciembre del año pasado.Thunberg ha expresado que no parara con su protesta hasta que Suecia cumpla con los lineamientos del Acuerdo de París sobre el cambio climático, por lo que seguirá haciendo huelga en faltar los viernes al colegio.La adolescente quiere darse a conocer por sus acciones, ya que no viaja en avión y llama la atención de los ejecutivos que se trasladaron a Suiza en jets privados.Durante una conferencia en Davos, confrontó abiertamente a las personas con mayor poder e influencia en el mundo.Con información de BBC.

