Según información de Pemex, 75 por ciento del robo de combustible ocurre mientras los ductos están cerrados, cuando su operación está suspendida, cuando se afirma que esa estrategia es para acabar con el tráfico de hidrocarburo, así que algo no está bien planeado. En tanto, el hallazgo de tomas clandestinas o ilegales en Mineral de la Reforma continúa, ahora también en El Saucillo.





Ya que la base aérea de Santa Lucía queda cerca de Pachuca… El 23 y 24 de febrero se llevará a cabo un tianguis para subastar 200 vehículos de lujo, aviones y helicópteros como parte de la política de austeridad del gobierno federal. Por si alguien se anima habrá 171 camionetas de lujo, 23 pick up, nueve autos compactos, 30 motos y hasta dos tractores agrícolas, entre otros.





Las omisiones e ilegalidades en la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (por aquello de que las personas hacen a las instituciones) no cesan en la región Tula-Tepeji. Y es precisamente en este último municipio donde madres y padres de familia denunciaron que una maestra suplente de la primaria Lauro Aguirre no cuenta con formación docente, por lo que exigieron su pronta destitución.





Al problema reportado hace semanas en Huejutla se suman ahora Actopan y Tizayuca, donde trabajadores del sector salud han colocado lonas en sus centros de trabajo para exigir el pago de un estímulo económico especial que asciende a tres mil pesos en vales y se denomina “Bono Sexenal”. Sus autoridades sindicales tienen que dar respuesta a esta exigencia que cada día se incrementa.





Un video que circula en redes sociales da cuenta de unos estudiantes de secundaria que presuntamente consumen algún tipo de enervante dentro de un salón de clases sin que las autoridades educativas del plantel ni de Mineral de la Reforma, demarcación donde esto ocurre, se percaten o intervengan. La escuela señalada es Técnica Número 62, ubicada en la colonia Providencia.





ACLARACIÓN:

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.