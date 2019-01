Coparmex recuerda firma de Diego

***SEIS HORAS Y NADACasi seis horas de comparecencia de los funcionarios federales relacionados con el tema del desabasto de combustible y, al menos en Guanajuato, quedamos igual, sin noticia alguna de cuándo se resuelva. Los panistas de casa, Juan Carlos Romero y Alejandra Reynoso, pidieron respuestas, pero no las hubo.*PREOCUPADOSEl director general de Pemex, Octavio Romero, solamente repite que están en vías de resolverlo. Presenta gráficas de que las ventas de gasolina en Guanajuato ya alcanzan el 84% de las que había hace un año. Eso, antes que tranquilizar, deja más preocupados, pues las estaciones abiertas dicen otra cosa.*LEÓN, ESPERANZAEn León la situación de desabasto ha sido más crítica que en el resto del estado, de por sí a medio gas. Aunque ayer por la noche llegó un “rayito de esperanza” con el reporte de 54 que serían abastecidas.***ROMERO, RUDOEl coordinador de la bancada azul, Juan Carlos Romero Hicks, se le fue a la yugular a los titulares de Pemex y Energía en la comparecencia ante la Comisión Permanente para explicar el desabasto de combustible. Casi les dijo que vivían con “Alicia en el País de las Maravillas”, pues de la crisis que estaba ocasionando el desabasto de gasolina en estados como Guanajuato, parecía que ni se enteraban.*CONFUSIÓNY es que el titular de Pemex confundió, más que aclarar, con sus gráficas sobre la venta de gasolina a los estados. Su respuesta en “en vías de resolverse” tampoco ayuda, es un plazo indeterminado ante una crisis que en Guanajuato tiene un impacto económico todos los días en todos los sectores.*RESPUESTAS AL AIREEl agrónomo Octavio Romero Oropeza y la titular de Energía, Rocío Nahle García, ofrecieron una explicación muy útil, sin duda, de la crisis que enfrenta México en el sector energético por el abandono en el sistema de refinación nacional y el grave problema del robo de combustible. El detalle es que la comparecencia tenía el objetivo de solicitar respuestas frente al desabasto en varias regiones, y ésas no las tuvieron.*WERA, ¿Y LOS INCENTIVOS?La senadora leonesa, Alejandra Reynoso Sánchez, además de las preguntas sin respuestas, se quedó con las ganas de ver al titular de Hacienda porque no hay noticia de incentivos para las empresas y los empleados afectados, pero sí de apoyos para que los que viven en zonas de ductos dejen de robar.*CHICO, APLAUDEEl histórico priísta convertido al “morenismo”, Miguel Ángel Chico Herrera, intervino sólo para reconocer la valentía del presidente Andrés Manuel López Obrador al enfrentar el problema del robo de combustible, lo cual por cierto ningún legislador en esa mesa puso en duda. A lo que no quiso entrarle el guanajuatense fue a pedir a los funcionarios responsables explicaciones y respuestas al desabasto que golpea a sus paisanos.*DUCTOS BLINDADOSEn la sesión del Consejo de Coparmex León, a la que asistió el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, les dijo que los ductos en Guanajuato son vigilados por más de 400 elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Ejército, Marina, Policía Federal y Seguridad Física de Pemex. El detalle es que Pemex no informa de la reapertura y la refinería no trabaja, o sea por ahora vigilan tubos vacíos.***ALCALDESA EN C5La alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández, anduvo ayer por las instalaciones del C5i, en Puerto Interior, donde se reunió con el procurador Carlos Zamarripa; el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca; y el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala; ante la urgencia de reforzar la seguridad en el municipio. El sábado sostuvo otro encuentro con mandos del Ejército y de la Policía Federal.*PRESTEN POLICÍASLa ex panista, hoy morenista, planteó que los elementos de las Fuerzas de Seguridad del Estado que sean originarios de Salamanca se integren al proyecto de conformación de la nueva Policía Municipal (que ya ve usted que no existe cuando decidieron optar por el Mando Único), garantizándoles las prestaciones que ya hoy reciben. Se reunirá pronto con Álvar para acordar si prospera la propuesta.El Consejo Directivo de Coparmex Zona Metropolitana León invitó ayer a su sesión al secretario de Gobierno del Estado, Luis Ernesto Ayala Torres, y le recordaron el cumplimiento de los 11 compromisos contra la corrupción que firmó en campaña Diego Sinhue Rodríguez. La siguiente reunión esperan la asistencia del Gobernador para abordar con amplitud ese tema particular.Participaron más de 35 consejeros comandados por Jorge Ramírez Hernández y plantearon inquietudes en temas de seguridad y justicia; el desabasto de gasolina; y la relación del Estado con la Federación.