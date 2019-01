Corredor Industrial

Clientes frecuentes

Ni se salvan las manteconchas

Las horas pasan

Corona, Nestlé, Sabritas, Kellog’s, Purina, Bachoco son parte del listado de marcas que consumen lo producido en el campo guanajuatense.Hablamos del sector que después del automotriz-autopartes presenta los mejores números en exportación.Una de las tareas en las que los productores y gobernantes se han enfocado es en la tecnificación e implementación de innovación que les permita ser más eficientes.Por ejemplo en el manejo de agua, ya han comenzado con acciones, sin embargo habrá que aumentar las ideas para un sector, al cual algunos de sus participantes consideran que no se le ha hecho justicia.Un par de cosas que se ha hecho bien y tiene continuidad en la SDAyR, ahora al frente de Francisco Gutiérrez Michel, es el avance en la producción de leche de cabra. Nuestro estado es uno con los mejores números, con menor número de bocas que alimentar que otros estados, esto se debe a la genética introducida en la producción de cabras en Guanajuato.El segundo es el riego por goteo ante el problema del uso eficiente del agua (los mantos freáticos se nos están terminando). Entre un 70 y un 80% del consumo total del agua se destina al agroalimentario, si se lograra extender la aplicación de este sistema, los productores podrán aumentar su utilidad y productividad hasta en 30%.La innovación debe permear también en los pequeños productores, en Tarimoro ya hay quienes producen harina de grillo con alto porcentaje de proteína, casos como éste deberán aumentar en los siguientes años.A 25 días del desabasto de gasolina en Guanajuato, los panaderos han reducido en 30% sus entregas en las 7 mil panaderías del estado.Además la semana pasada amanecieron con la sorpresa de que el bulto de azúcar de 50 kilos pasó de 450 a 800 pesos. Quizá sea por que se vieron perjudicados también por la coyuntura o los comercializadores, pero simplemente también aprovecharon para aumentar el costo.La realidad es que no fue una buena noticia para el sector que genera 80 mil empleos directos, de acuerdo con la Industria Panificadora en el estado de Guanajuato, que preside Óscar Raúl Arias Márquez.Platicando con el representante del gremio compartió que la situación no es fácil ante la poca gasolina que hay; para llenar sus unidades requieren prácticamente 70 litros a diario en promedio, pues solamente les alcanza para cubrir un par de días sus entregas, sobre todo en ciudades como León, en donde las distancias son más largas y, como lo dice Arias Márquez, ya es imposible entregar en bicicleta, porque además son varios los pedidos de entrega en un día.Cargar combustible en las largas filas ya sea por la noche o de madrugada se ha convertido en parte de la logística para los panaderos, sobre todo si se considera que en caso de que el producto llegue frío y después de las 7 de la mañana, las primeras ventas del día ya no se concretan, comparte el líder de los panaderos.Arias Márquez explica que las rutas se han adecuado a los negocios que no superen los 20 a 30 kilómetros, esto a fin de hacer el mayor número de entregas posibles. Durante los primeros días de escasez tuvieron que fallar con las entregas, pues la gasolina no era la suficiente para llegar.Hoy es 29 de enero y, el gremio zapatero aún no recibe la tan anhelada carta que indique que se emitirá un decreto presidencial que cancele la última fase de la desgravación arancelaria.Estamos hablando de que si nadie hace algo a favor de los industriales del calzado, ahora el impuesto que se le cobra a la importación de los productos que llegan a México pasará de 30% a un 20%.Los industriales del calzado ya cabildearon con políticos, cuentan con un análisis del impacto negativo que generaría a las empresas y sus empleados, ya redactaron una carta para el presidente Andrés Manuel López Obrador y, por si las dudas ya también prendieron veladoras a su patrono San Crispín y San Crispiniano.La buena noticia tendrá que llegar hoy o a más tardar mañana. El jueves ya será demasiado tarde.Esperan que López Obrador no se le olvide aquello de que el calzado será sector prioritario en su sexenio.Atentos que una disminución en el arancel no significa que habrá precios más bajos de productos asiáticos para el mercado en México, simplemente van aumentar las ganancias de ellos, además imagine el escenario en donde crezca la ya de por sí gran cantidad de productos asiáticos, seguramente varias micro y pequeñas empresas terminarán desapareciendo y, así también sus empleos.