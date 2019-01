A Nicolás Maduro y su dictadura ya le confiscan el dinero presente y futuro de sus exportaciones de petróleo. Primero Inglaterra, luego Estados Unidos. El oro que tenía depositado el dictador en el Banco de Inglaterra no se lo devolverán a su gobierno. Igual que los 7 mil millones de dólares que depositó PDVSA y su filial de distribución CITGO.Le quitaron la chequera, lo ahorcan mientras la única salida posible para el chavista es recurrir a Rusia y a China. Pero lo que le sobra a Rusia es petróleo y a China problemas con Estados Unidos.El cálculo es sencillo: si Maduro se queda sin dinero no podrá alimentar siquiera a su ejército, qué decir de la población. De un plumazo los bienes pasan a la Asamblea Nacional encabezada por Juan Gerardo Guaidó Márquez. La respuesta de Maduro fue decir que demandará a Estados Unidos y a Inglaterra. Nadie sabe ante quién será la denuncia y cuánto tiempo tardaría en procesarse. Ni la Organización Mundial del Comercio, ni la OCDE, ni la ONU, ni la OEA tienen la tarea de dirimir pleitos económicos de tal naturaleza.Acorralado el usurpador, quiere diálogo y la participación de México y Uruguay para repeler la enorme ofensiva occidental en su contra. Eso le daría tiempo pero es seguro que Guaidó ya llegó al punto de no retorno. Jamás entablará diálogo cuando tiene el reconocimiento mundial y la firma de la chequera de los bienes del pueblo de Venezuela en el extranjero.El único desenlace deseable es un salvoconducto para Nicolás Maduro y la cúpula de su ejército. Cualquier otra locura que pretenda el dictador sería costosa y letal para el pueblo venezolano y, por qué no decirlo, para Latinoamérica.Ya los venezolanos sufrieron 20 años de locuras populistas, de saqueo a su riqueza petrolera y, lo más grave, perdieron el rumbo del siglo XXI con ideas obsoletas que los hunden en la miseria y la desesperanza.El chavismo se encaramó al poder por tan largos años a través de dádivas a la población, de entregas gratuitas en una supuesta redistribución de la riqueza. Al final el 83% de la gente vive por debajo de la línea de pobreza y más de la mitad en la miseria, con falta de medicinas, alimentos y seguridad pública.Quienes tuvieron recursos, huyeron; quienes vieron la debacle venir, se refugiaron en países vecinos. Tres millones para ser exactos, el 10% de la población.Por eso Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Perú y Paraguay apoyan al nuevo presidente. El sufrimiento lo exportó Maduro a esos países en la espalda de sus compatriotas más pobres.El socialismo tropical paró en el tiempo a Cuba, detuvo su prosperidad con dogmas fracasados en todo el mundo. Chile reventó en tres años su economía con Salvador Allende y el populismo peronista en Argentina frenó su desarrollo durante seis décadas de montaña rusa en su economía.En México el último drama populista lo vivimos hace medio siglo, esperemos que no se repita. Rogamos que no vuelva.