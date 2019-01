El gobierno de EPN en su quinto informe inició una campaña: “Lo bueno cuenta y queremos que siga contando”; en mi opinión, manipuladora.R- Guau, mi Santias, esa campaña inició con un problema de origen: el gobierno solito se echaba porras.S- Así fue, mi Rufo y no solo eso, sino que la campaña era tendenciosa y manipuladora, cito a Agustín Caso en SDPnoticias en el 2017: “…En el primer mensaje transmitido el presidente de México platica con el empresario ganadero Miguel Gutiérrez, quien asevera que nunca se imaginó que sus productos fueran a estar en países árabes o asiáticos.En el comunicado, Peña Nieto también resalta que: "es un orgullo que mexicanos como ustedes puedan competir con empresas de todo el mundo por la calidad de sus productos", y remata que “por primera vez en 20 años hoy estamos exportando más alimentos de los que estamos importando”.Lo que llama la atención de este primer spot es que no está en mi opinión la película completa, ya que no se habla de que seguramente el empresario que exporta sus productos a lejanas tierras tiene la necesidad de importar uno de los principales insumos para la engorda del ganado, el maíz amarillo para forraje.En 2016, las compras mexicanas del grano a productores estadounidenses sumaron 2,320 millones de dólares, 10.36 por ciento más que en 2015, según cifras de la Secretaría de Economía de México.Las importaciones desde Argentina sumaron solo 17.7 millones de dólares y las de Brasil 10 millones de dólares en el mismo periodo…”La manipulación no es novedad, las verdades a medias o las mentiras completas tampoco lo son, de hecho, salvo honrosas excepciones, diría que son la marca en declaraciones y anuncios de la clase política y gobernante de México. No tengo claridad o recuerdo alguno de discurso o noticia veraz, entendiendo con ello el contar la historia completa de manera tal que los ciudadanos podamos entender la realidad en su totalidad y de esa manera tener opinión informada y ser coparticipes del desarrollo en nuestras ciudades, pueblos y comunidades, y en lo que sería un sueño, trabajar de la mano de autoridades para resolver los problemas comunes.R- Guau, mi Santias, lo que dices es padrísimo, y tienes razón, parte de la verdad; el día que nuestros políticos y gobernantes sean veraces, podremos entendernos y trabajar de la mano por el bien común, que en México no es nada común.S- Es cuestión de racionalidad también, cuando un político miente o dice verdades a medias, pierde credibilidad y el apoyo ciudadano. Soy, mi Rufo, de los que creen que el gobernar es un activo político, no hay mejor campaña que actos de buen gobierno; te doy un ejemplo: Me llegó un recibo de Jumapa Celaya con cobró excesivo; me comuniqué por correo con el Director General, Ing. Arturo Gómez (a quién no tengo el gusto de conocer), quién dio instrucciones a la Srita. Judith Amezcua, Jefe de Atención al Usuario, de atenderme, me llamó, le expliqué y de inmediato, por conducto del Ing. José Luis Villagomez, Director de Operaciones, me atendió amablemente un técnico que revisó instalaciones hidráulicas y detectó fuga en la cisterna, misma que se corrigió. Un mes después, se dio una fuga en la calle, la comuniqué por correo y al día siguiente estaban trabajando para resolverla. Mi conclusión es que, si lo bueno cuenta, estas historias deberían contarse. Hay muchas carencias a nivel federal, estatal y municipal, pero también hay aciertos y gente orientada a cumplir y ser servidores públicos de excelencia, el punto es que ello debe comunicarse por sus acciones, no por campañas publicitarias con un interés electoral o de imagen.Una historia por contar inició hoy, cuando llamé a alumbrado público, donde fui atendido de excelente manera por la Srita. Isabel Hernández, quién tomó mi reporte de una lámpara que prende y se apaga y de otra fundida; reportes: 206278 y 79, espero que el Director Eduardo García Parada respalde la calidad del servicio que dan por teléfono y se arreglen a la brevedad las luminarias, que dados los problemas de seguridad son imprescindibles para garantizar la sana convivencia en las colonias, para así, seguir platicando eventualmente de las cosas buenas que nos permitan fincar la esperanza de que no todo está mal y que, con un trabajo conjunto sustentado en la sinceridad y el trabajo comprometido y eficaz de funcionarios y autoridades, de la mano con la ciudadanía (gobernanza), a México, a Guanajuato y a Celaya nos puede ir mejor... ¡Así de sencillo!Un saludo, una reflexiónEscitor y soñador