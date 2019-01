Un día como hoy, 30 de enero, pero de 1969, se llevó a cabo el mítico último concierto de The Beatles, conocido también como el Concierto en la Azotea, debido a que justamente se realizó en la azotea de Apple Corps, estudio de grabación del Cuarteto de Liverpool, en Londres. Por eso, en esta entrega te compartiré algunos datos curiosos que quizá desconozcas sobre la banda más famosa del mundo.



Para empezar, no siempre fue un cuarteto, originalmente se trataba de un grupo de estilo Skiffle, formado por John Lennon, cuando tenía tan solo 16 años, junto con algunos compañeros de colegio; se hacían llamar The Quarry Men y en la primera alineación eran 6 integrantes, poco después entró Paul McCartney a los 15 años, cuando escuchó tocar a The Quarry Men en una fiesta, y este a su vez invitó a su amigo George Harrison, de 14 años.



Por diferentes factores, el resto de los integrantes de The Quarry Men fue desertando hasta que quedó solo un trío de guitarras; Harrison en la solista y Lennon y McCartney en las rítmicas. Luego cambiaron su nombre a The Beatles y después de algunos años, finalmente entró Ringo Starr a la alineación que todos conocemos y con la que saltaron definitivamente a la fama.



Sabemos que durante su carrera consiguieron infinidad de premios y reconocimientos que los tienen encumbrados hasta la fecha como una de las bandas más exitosas de la industria musical. Pero pocos saben que su canción Yesterday tiene el Record Guinness como la más transmitida en la radio en todo el mundo, con más de 6 millones de emisiones y contando, además de ser la canción más versionada de la historia de la música popular con más de 1600 interpretaciones diferentes.



Al respecto, la gran mayoría de los temas de The Beatles están acreditados a la dupla Lennon-McCartney, en ese orden, independientemente de quién de los dos la hubiera escrito, convirtiéndose así en una de los dúos de compositores más exitosos de todos los tiempos, a pesar de que ninguno de los Beatles sabían leer ni escribir partituras. Tal es el caso de la ya mencionada Yesterday, que aunque es la primera composición oficial de The Beatles en la que está involucrado solo un integrante de la banda, Paul McCartney, también está acreditada a ambos. Por esto, en 2002, McCarntey le solicitó a Yoko Ono, viuda de Lennon, invertir los créditos de dicha canción para que se leyeran McCartney-Lennon, pero Ono se negó.



En ese sentido, muchos creen que The Beatles son de los artistas más prolíficos de la historia, sin embargo, su discografía es relativamente reducida, componiéndose únicamente de 13 álbumes de estudio, a los que se les puede sumar un par de recopilatorios, con únicamente 211 canciones publicadas como grupo.



Otro dato que cualquier beatlemaniaco debe conocer, es que el último disco de The Beatles es en realidad el penúltimo. Esto se debe a que Los Beatles grabaron primero el material de Let it Be y posteriormente iniciaron las sesiones del Abbey Road. La fracturada relación de los integrantes y sus diferencias creativas impidieron que el material de Let it Be estuviera listo, a esta anécdota se le conoce como el Desastre Let it Be. Así, terminó por publicarse primero Abbey Road y Let it Be se lanzó al mercado cuando Los Beatles ya eran historia. De hecho, en 2003, McCartney decidió reeditar el álbum por su cuenta para que sonara como a su juicio debió sonar siempre y lo llamó Let it Be… Naked.



Para terminar, ¿Es verdad que los Beatles declararon que eran más famosos que Jesús? Pues sí, es cierto, aunque se trató de un desafortunado comentario de John Lennon que fue descontextualizado durante una entrevista para un medio británico en 1966. Aún así, Lennon tuvo que retractarse. Lo que es falso es que dicha declaración haya tenido alguna injerencia en la disolución de la banda, que se dio hasta 1970, 4 años después del incidente.



