Juan encontró un hogar



"No lo podía creer. Entre 60 y 70 personas se contactaron para adoptar a Juan. Pero también logramos que muchos perros consigan nuevas familias. A veces sucede algo malo y vienen 100 cosas buenas"

Juan es un perro de 4 años que fue encontrado sobre un puente, lastimado y desnutrido. Una proteccionista lo tuvo durante 8 meses hasta que una familia decidió adoptarlo.Pero luego de 10 días de haberlo llevado a su casa, la familia lo regreso con un argumento que desató dolor en muchos internautas y también molestia."Me dijeron que se había robado comida de la mesa. Que lo descuidaron y pasó eso. Yo no lo podía creer, realmente me llamó la atención que quisieran devolver a un perro por eso", dijo la persona que lo rescató.Otra rescatista publicó el caso con una foto del tierno Juan, y como relata Debate, contó a un medio en Argentina que recibió muchos mensajes y llamadas de personas que querían adoptar al can.