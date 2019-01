"Me dijo que despertó en un bar al que no recuerda haber ido, le dijeron que rompió una lámpara y que tenía que pagar mil dólares”



"Un policía lo tomó del brazo para que no escapara y mi hijo, al pensar que querían hacerle daño, se volteó y golpeó al oficial en la barbilla”

En 2018, un estudiante de la Universidad de Redlands, California, Estados Unidos, viajó de intercambio a Japón y terminó preso sin poder pedir ayuda a sus familiares por presuntamente haber roto una lámpara.Al enterarse de esto en mayo de 2018, Leah Smith, madre del joven, inmediatamente comenzó a pedir ayuda para que su hijo fuera puesto en libertad pero desde que fue detenido, no ha obtenido ninguna respuesta en apoyo a su hijo.Explicó también que cuando su hijo escuchó eso, se asustó y salió corriendo del lugar ya que no sabía lo que estaba pasando.La madre de la víctima ha manifestado a través de sus redes sociales que el trato que le han dado a su hijo no ha sido justo ya que él solamente viajó para seguir con sus estudios.El representante de la universidad explicó que han estado en contacto con agencias nacionales e internaciones y se le ha estado solicitando información a las autoridades de Japón para saber sobre el estado del estudiante.Aún no se tiene información sobre si el joven podrá quedar en libertad o el tiempo definitivo que seguirá detenido.Con información de Lanetanoticias.

