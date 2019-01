En programa en vivo funcionario forcejea con conductora para besarla en la boca

El funconario estatal José María Armenta, forcejea con la conductora Alejandra León para besarla en la boca, en plena transmisión en vivo del programa "El Mejor Día".

Los hechos ocurrieron el pasado viernes en la televisora Telemax, en Sonora, cuando el funcionario de la gobernadora Claudia Pavlovich, sujeto el cuello y los hombros a la conductora e intentó besarla a la fuerza, sin embargo Alejandra pataleó para evitar contacto labial.



El acoso a la conductora sucedió en plena transmisión en vivo, por la televisora estatal, por lo que otro conductor, se paró frente a la cámara para cubrir la imagen.

El funcionario de Sonora, externó anteriormente en su cuenta de twitter:

Por su parte, la directora de La Prensa Sonora, Isela Hong, aseguró que la conducta de Armenta está penalizada en el artículo 212 BIS del Código Penal Sonorense, que a la letra dice: “Comete el delito de acoso sexual quien asedie sexualmente a una persona de cualquier sexo y la ponga en riesgo o que lesione su dignidad”.

Luego de cometer dicha agresión, el funcionario pidió disculpas por medio de un video en redes sociales, luego de la ola de críticas que se presentó por el desagradó de violencia de género en nuestro país.

"¿Acaso este señor en poco más de 3 años no ha aprendido nada, por lo menos del discurso institucional, es la voz oficial y maestro de ceremonias, que no? ¡CARAMBA! (...) Cuando te digan NO, es NO, punto. Ahora resulta que por ser ‘gracioso’ al aire es justificable lo que hizo", expresó en redes sociales María Eugenia, periodista.