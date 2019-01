El Monterrey prepara otro bombazo: Tecatito

Miguel Layún no será el único futbolista mexicano que el Monterrey planea repatriar durante 2019.



El dos veces mundialista será la última contratación de los Rayados para el actual torneo, pero la directiva regiomontana ya tiene prácticamente cerrado el bombazo que dará a mediados de año: Jesús Manuel Tecatito Corona, con quien sostiene charlas desde hace varias semanas para intentar convencerlo de que vuelva al equipo en el que se formó como jugador y lo proyectó a Europa.



La respuesta del chico ha sido afirmativa, ya que considera que su ciclo en el viejo continente ha finalizado.



Sólo faltan pequeños detalles, pero se dará a conocer hasta junio.

The footwork on display from Jesus Corona Don't do em' like that Tecatito pic.twitter.com/dC3MXkfl2v