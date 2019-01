Kuri sacaría a los Tiburones de Veracruz. Estos serían sus posibles destinos

#Veracruz



Veracruz en las primeras 4 jornada de Liga MX:



❌ 1 punto de 12 posibles



❌ 0 goles anotados



❌ 4 goles recibidos



❌ derrotas en casa ante rivales directos por el descenso (Lobos BUAP y Puebla)



Los tiburones con los dos pies firmes en la Liga de Ascenso pic.twitter.com/vbqvKu83pY — Ramón Cáceres (@rcaceres10) January 26, 2019

"Se sabe que en primera instancia se pensó en Morelos, pero las autoridades entrantes se dieron cuenta que el estado no tiene recursos para un equipo de Primera División. Ahora se habla de Yucatán como una opción, concretamente de la ciudad de Mérida", escribió Medrano.

Este ha sido el resumen de las últimas temporadas del #Veracruz.

Una pena lo que está sucediendo con los #Tiburones, que realmente no se ve como puedan salvarse del descenso.

Una gran afición, pero con una directiva que ha maltratado al equipo. pic.twitter.com/HCT80SzLxE — Fran Gonzalez (@franglez11) January 26, 2019

Aunque se mantendría enpese al, es muy probable que losRojos delcambien de sede, esto de acuerdo a la información que dio a conoceren laque publicó en el diario Récord.Con un cociente de 0.8539, el cuadro dees el último en la tabla de porcentaje luego de cuatro fechas en el; si bien es cierto que todavía le resta mucho tiempo al actual torneo, el panorama de los del puerto no es prometedor y estarían condenados alasegura que, dueño de la franquicia, estaría en posibilidades de pagar los 120 millones de pesos que requiere lapara permanecer en el Máximo Circuito, aunque la misma seguridad no aplica en la sede.Se dice queGrajales se llevaría al equipo luego de experimentar la falta de apoyo por parte del gobierno estatal, empresarios y también aficionados, aunque todavía no está definida la ciudad a la que llegarían.Con un punto después de cuatro jornadas,ocupa el penúltimo puesto en la tabla general de la, no han marcado goles y han recibido cuatro en total.