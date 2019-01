'Me he reinventado', Ambriz niega ser defensivo, quiere un León espectacular

¿Sabías Qué?



Con Nacho Ambriz en el timón, León sigue invicto como visitante en la #LIGABancomerMX, al reportar tres triunfos y tres empates en seis salidas.



“Este equipo volverá a ser lo que era, lo conozco bien, también jugué aquí. La afición de León es muy exigente, siempre lo ha sido.”



Ignacio Ambriz sabe el reto que toma. ⚽



se ha 'reinventado'. Siempre etiquetado como un, Nacho quiere dejar atrás esa imagen y en elpropone a unofensivo, un equipo que ha marcado ocho veces en cuatro juegos y que, en sus palabras, está dispuesto a atacar y ser atacado, hasta ganar.En una entrevista con el programa Futbol Al Día Bajío,revela que quiso fichar a Germán Cano para el ataque y agradece las llegadas de, sus últimos refuerzos.¿Podemos hablar de una reconversión de Nachoen este torneo?"Yo creo que todo es válido, reinventarse, y yo me he reinventado"¿Por qué?"Por la gente que tengo a mi lado... me proponen cosas, las analizamos, las plasmamos en la pizarra, ésto nos conviene, ésto no nos conviene y en esa parte de estructura que yo decía: primero el orden, pues sí, pero vamos a romper tantito el orden de repente"¿Cómo?"Ida y vuelta, pum, pum, pum… a ver cómo nos va. Yo le digo a los chavos que sea como el boxeador; el que quiere ir a ganar va y tira y dice 'Ah, me pegaron, pues yo voy y tiro y a ver quién se cae primero”. Y si nos caemos nosotros, ni modo, pero yo creo que en esa parte me he reinventado"¿Quién lo apoya en esto?"(Édgar) Solano (auxiliar técnico) es el que siempre me me revoluciona; es joven, con otras ideas nuevas, diferentes, un tipo que le gusta prepararse, tipo que está metido en todos lados preguntando cosas y también que trabajó con muchos entrenadores de la era Lavolpista.Y yo te juro que si con alguien me he cansado de sentarme es con, a mí me ha enseñado muchísimas cosas, puedo decir que hemos estado de empezar una comida hasta pararnos hasta las tres de la mañana y él meneando su salero 'tras, tras, tras…' y luego se me queda viendo: 'Pero a ti que te enseño, si tú eres'"