Via @RUIZESPARZAO está muy grave y delicado de salud @iwasaki_pablo El gran Pablo Larios. Entrará en breve a cirugía en el Hospital del Norte. Q D os ayude a Pablo. Desde aquí mi apoyo a la familia — FERNANDO SCHWARTZ #másfuerteqnunca (@fersch_4) January 30, 2019

Deseo una pronta y completa recuperación a Pablo Larios, quien se encuentra delicado de salud. — Heriberto Murrieta (@Beto_Murrieta) January 30, 2019

La mejor de las vibras para Pablo Larios Iwasaki, cuyo estado es reportado como grave en el Hospital General del Norte, de Puebla.#ElArqueroDeLaSelva se encuentra en terapia intensiva y en las próximas horas será sometido a una operación.#FuerzaLarios pic.twitter.com/OTqpJKjKCH — San Cadilla (@SanCadilla) January 30, 2019

Animo y nuestras oraciones para @iwasaki_pablo. Los porteros son de acero jeje locos pero admirables. Chato Ferreira, Zuly Ledezma últimamente ganaron la batalla ahora Larios esperemos que gane también. — Ricardo Enríquez (@chavileon) January 30, 2019

Leo que @iwasaki_pablo está delicado. Que haga otra de sus salidas inesperadas y acrobáticas para abandonar el quirófano. Que Dios le ayude. Pidamos por la vida de uno de los mejores porteros que ha tenido México. — Fco Javier González (@FJG_TD) January 30, 2019

está muy grave de salud. Uno de los mejores porteros dey titular en laentrará a cirugía."A todos los amigos y ex compañeros de @iwasaki_pablo me pidecon pocas posibilidades de salir adelante. Se encuentra en el Hospital General del Norte, entrará a cirugía", publicó el también ex seleccionado nacional, enLos reportes indican que el mítico guardameta sufrió una parálisis intestinal y eso le produjo un paro cardiorespiratorio.Como portero,se caracterizaba por el buen manejo de su área, por esas salidas tipo kamikaze. Era excelente en el juego aéreo.Larios fue campeón con elen la temporada 1989-90. Hoy diversas personalidades del futbol mexicano mandan sus buenas vibras al ex guardameta, pidiendo que realice otra de sus salidas inesperadas y acrobáticas para abandonar el quirófano, como expuso el comentarista deportivoentre otros.