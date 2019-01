¿Quién es Pablo Larios?

Mundial México 86. En las transmisiones de televisión, se escuchaba a la "Tota" Antonio Carvajal gritar fuera de micrófono... "No salgas Larios, no salgas", pero el portero de quijotesca figura no oía a nadie, más allá de su área chica salía por la pelota por aire y casi siempre se quedaba con ella.

⚽ Para quienes no vieron atajar a Pablo Larios @iwasaki_pablo

aquí les comparto cinco magníficas |



El ex guardameta del @ClubPueblaMX fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital General del Norte, su estado de salud es reservado. pic.twitter.com/ovl2vWsHmq — Carlos Martin Huerta (@carlosmartinh) 30 de enero de 2019



Ese era, ese es Pablo Larios Iwasaki, un caso muy peculiar en el futbol mexicano.



De ascendencia japonesa, su madre era de aquel país, Larios nació enfrente del estadio Agustín "Coruco" Díaz sede del Zacatepec, ese histórico equipo cañero que se debatía entre la primera y segunda división. Sus cualidades físicas, su gran agilidad hicieron que fuera parte del equipo y sorprendente estando en segunda división, fue llamado por Bora Milutonovic, entonces técnico de la Selección.



Larios era como portero un tipo espectacular, arriesgado, salvador de partidos y también verdugo de su mismo equipo.



En 1983 firmó con Cruz Azul, equipo en el que se volvió emblema. Jugó dos finales de Liga, ambas las perdió. Se recuerda sus grandes atajadas en la Liguilla de la temporada 1986-87 cuando la Máquina llegó a la final contra Guadalajara, sufriendo en ese momento una grave lesión en la rodilla, pero también en la final de la 88-89 tuvo un grave error en el juego denitivo contra América que marcó su salida del cuadro cementero.



Salió a Puebla e inmediatamente fue campeón, al derrotar el equipo de La Franja a los Leones de la UdeG en la 89-90. También jugó en Toros Neza llegando a una final el torneo de Verano 1997, la cual perdió ante Guadalajara.



Fue titular en el Mundial del 86, y se perdió el de Italia 90 por el caso de los Cachirules.



Se retiró en 1998 y quiso comenzar una carrera como auxiliar técnico pero comenzó a tener problemas con las adicciones y enfermedades lo que lo alejaron del medio. El año anterior se postuló para ocupar un cargo político en Morelos, sin mucha suerte.



Hoy, Pablo Larios Iwasaki, reconocido como uno de los mejores porteros mexicanos en la historia, el "Arquero de la selva" se encuentra grave en un hospital de Puebla, tratando de detener otro ataque a su portería. "No salgas Larios, no salgas, gritaba la "Tota".