“Estamos trabajando normal, nada ha sido afectado por el tema de la gasolina, la semana pasada arrancamos la parte de la obra de los caminos, este sábado arrancaremos el Rally de la Salud así que todo va en forma”.

Ofrecen el Rallybus



“Tenemos el Rallybús, que es un servicio de autobuses que va desde Rally Campus, hasta los tramos (...) Lo que podemos hacer, en caso de que hubiera más gente que lo requiriera, sería aumentar el número de Rallybuses, sería una alternativa para la gente que está en Guanajuato, que puedan ver el Rally".

Else correrá sin afectaciones por laque presenta, en especial“Else lleva a cabo sin problema, todo marcha según lo planeado”, asegura el director operativo de Rallymex,, quien agrega que de existir algún inconveniente en el transcurso de la competencia, la organización está preparada para reaccionar.La carrera arrancará elencapital y la premiación está programada para el. La ruta también incluye tramos eny un entrenamiento enDesde hace varias semanas, el desabasto de gasolina tanto encomo en el estado ha generado preocupación en distintos ámbitos y el deportivo no ha sido la excepción, pero no en lo que respecta al Rally México , tercera etapa del Campeonato Mundial (WRC) “El tema del desabasto de gasolina, en nuestro caso, no influye pues los coches de competencia usan la gasolina de, que no es gasolina comercial.abastece con su propia gasolina a los pilotos, así que esto no afecta en lo absoluto al desempeño de la carrera”, señalóEn cuanto a la afición, el tema es distinto pues muchos de los espectadores están acostumbrados a llegar en su auto a los tramos; en este caso,recordó que la organización tiene ela disposición de los asistentes.Eles un sistema de transporte con autobuses que salen por la mañana y por la tarde desde la zona delhacia los tramos. El espectador paga su boleto y no debe preocuparse más que por disfrutar el paso de los coches.Desde hace algunos años, la organización decidió incluir estaque deseaban asistir a los tramos más lejanos de la competencia y ha sido una de las más utilizadas.A diferencia de lo que ha sucedido con otros eventos,confirmó que la venta de boletos (para los eventos que lo requieren) va incluso mejor que en 2018, lo que permite pensar que pese a la crisis que se vive en el estado, elno tendrá nada qué temer.“En cuando a lo que podemos medir, que es la venta de boletos,con respecto al año pasado, el tema de la gasolina no vemos que esté afectando en lo más mínimo”, finalizó.