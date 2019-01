Raúl Jiménez vive el sueño hecho realidad

Raúl Jiménez se mostró orgulloso de que su primer doblete con los Wolves sirviera para conseguir tres puntos muy importantes ante un West Ham United que supo defenderse hasta el tramo nal del partido.



Los Wolves tuvieron un gran número de ocasiones durante todo el partido, pero no conseguían materializarlas. Romain Saiss, en el minuto 66, logró poner la ventaja en el marcador. Ese tanto inicial liberó a los locales y Jiménez consiguió dos tantos en los últimos diez minutos del partido. El primer doblete del mexicano en el Wolverhampton fue la culminación perfecta al buen trabajo que hizo todo el equipo en una gran noche en el Molineux.



Sobre sus dos goles, el atacante mexicano dijo: "Fue increíble, pero todo el equipo. Mis compañeros estuvieron fantásticos hoy. Es la primera vez que marco dos goles en un mismo partido, así que estoy muy feliz a nivel personal y también por el rendimiento del equipo. Estoy muy feliz por el doblete e incluso tuve al nal una nueva oportunidad. Siempre se puede mejorar y hacer más goles todavía, pero esto es futbol. Algunas veces entra y otras no”.



El equipo ya buscaba un triunfo así y todo se dio a base de paciencia: "Lo estábamos intentando constantemente. Disparábamos a puerta constantemente, pero ellos defendieron muy bien. Seguimos con ese nivel todo el partido, trabajando y buscándolo, y al nal apareció el gol. Es difícil cuando lo intentas muchas veces y no consigues el gol, pero nosotros seguimos intentándolo siempre. Estoy muy feliz por formar parte de este equipo y hoy especialmente por la forma en que ganamos, que fue fantástica”. Está en racha goleadora, y eso lo sabe bien: “Siempre voy a estar allí. En ocasiones llega el gol directamente, otras veces tengo que hacer una asistencia y también puedo ayudar con mis movimientos a que otro compañero mío anote”.



Jiménez llegó a nueve goles, más cinco asistencias en el semestre. Va hacia uno de sus mejores torneos europeos. "Creo que estoy haciendo las cosas bien. Me siento importante en el equipo y eso me da conanza. Estoy rmando buenas actuaciones, así que seguiré intentando hacer lo mismo en los próximos partidos. He disfrutado mucho ante el West Ham. El momento en que escuchas a los fans gritar tu nombre es increíble. Todo el estadio te corea porque has marcado gol. Es una sensación alucinante. Me siento muy cómodo y a gusto aquí, así que voy a seguir trabajando para que los fans se lleven más alegrías. Pienso que mi temporada hasta el momento está siendo buena”.



Sobre su idilio con la Premier League, el mexicano dijo: "Es un sueño para mí. Cuando estaba en México siempre veía los partidos de la Premier. La intensidad que había en todos los encuentros, la pasión con la que juegan los equipos, absolutamente todo. Ahora mismo solo pienso en seguir haciendo realidad mi sueño de estar aquí, así que mi único objetivo es trabajar y hacer las cosas bien para que la afición esté contenta”.