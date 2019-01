Gwyneth Paltrow se está enfrentando a un nuevo problema judicial, pero esta vez no por los polémicos productos de su marca Goop, sino por un accidente de esquí. De acuerdo con el testimonio de Terry Sanderson, un doctor retirado de Utah, él se encontraba realizando el deporte invernal en el complejo de Deer Valley, en Park City (Estados Unidos), en febrero de 2016, cuando alguien lo increpó por atrás y lo hizo caer de manera abrupta. Sanderson no pudo ver quien lo golpeó porque la persona en cuestión se dio a la fuga de inmediato, pero un testigo de lo ocurrido le aseguró que se trataba de la ganadora del Oscar por Shakespeare in love.Ahora el médico le exige a Paltrow, de 46 años, una indemnización depor las lesiones "físicas y mentales" ocasionadas. Entre ellas una supuesta lesión cerebral permanente, cuatro costillas rotas, "dolor, sufrimiento, pérdida del disfrute de la vida, estrés emocional, desfiguramiento, ansiedad, depresión y otros problemas de salud".De acuerdo con los documentos judiciales obtenidos por la revista People, la actriz se encontraba "esquiando fuera de control" y tras impactar contra el médico "se levantó, dio media vuelta y continuó esquiando, dejando a un sorprendido Sanderson lastimado en la nieve". "Gwyneth Paltrow sabía que estaba mal chocar contra el doctor Sanderson, hacerlo caer, caer encima de él y luego huir del lugar después del accidente que ocasionó, pero lo hizo de todas formas", agregan los escritos.Pero la denuncia del médico oculista no se centra solo en la actriz. El instructor de esquí de la intérprete, Eric Christiansen, y otros dos empleados del complejo también están siendo demandados. De hecho, Sanderson ha decidido demandar al propio complejo. En el caso de Christiansen, el doctor lo acusa de realizar un reporte falso afirmando que Paltrow no había ocasionado el incidente y de no pedir ayuda para el médico, como era su deber.Durante una rueda de prensa celebrada este martes, Sanderson explicó por qué se había tomado tanto tiempo —casi tres años— para presentar la demanda: "Me encontré con muchos callejones sin salida. Me cansé de tener que revivir el momento una y otra vez. Hubo meses en los que no estaba en mis plenas capacidades y no hice lo que tenía que hacer, que era continuar con el caso". El representante de Paltrow, por su parte, ha asegurado a los medios estadounidenses que la demanda "no tiene base" y que "cualquiera que lea los hechos se dará cuenta de ello".