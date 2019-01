Alfredo Adame le hace coqueto piropo a Aleida Núñez y la deja 'atónita'

Si pudiera sí andaría con ella

¿A la friendzone?

Aleida Núñez se quedó con la boca abierta y sin saber muy bien cómo reaccionar luego de que Alfredo Adame le acarició el cabello y el rostro y le lanzó un piropo bastante llamativo.En la alfombra roja de los 'Premios Grandeza Hispana' acudieron los amigos, y en entrevista con Adame, se refirió a ella como:"Mira, no sean chismosos, Aleida Núñez es mi amiga desde hace mucho tiempo es una mujer que admiro que adoro, que me encanta que me fascina es muy bella y todo el rollo""Qué bella eres", le dijo Adame y la acarició en el rostró. Le preguntaron si se animaría a andar con ella si tuviera la oportunidad y dijo sin dudarlo que sí."Qué me voy a andar negando, si nomás me estoy haciendo de la boca chiquita" "Yo traigo un amorsito por allá por El Caribe, ese sí es mi amorsito"No quiso decir ni mostrar más sobre su amor, pues dijo que luego "me la apestan como a la de Guadalajara", cosa que fue comentada en el programa Intrusos.Aleida dijo que Adame siempre ha sido un caballero con ella y que son amigos, por lo que en el medio del espectáculo han llegado a decir que lo mandó a la zona de amigos.Cuando se le preguntó por Mary Paz Banquells, su ex y madre de sus hijos, dijo "no existe ese nombre para mí, no la conozco ni la conocí".