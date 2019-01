Le dicen que está 'cayendo muy bajo'

Lali Espósito respondió a quienes criticaron su último tema a dúo con Thalía. A muy poco de ser estrenado, el adelanto de "Lindo pero bruto", nombre del single, ha generado una serie de comentarios en redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook debido a su polémica letra."Eres lindo pero bruto. Seduces pero solo con el bulto. En el bolsillo solo hay sencillo. Calladito es que te veo más bonito...", dice la canción que se incluye en "Valiente", el último disco de Thalía.Las reacciones en redes han sido variadas y van desde aquellas que califican la letra como un insulto para el género masculino como las que lo toman como un tema pegajoso y bailable. A través de su cuenta de Twitter, Espósito salió al frente de los comentarios y escribió: "Como somos mujeres riéndonos de los hombres brutos que creen que con dinero y solo belleza pueden enamorar es polémico… por favor. Bailemos y disfrutemos de esta bomba de Thalía que felizmente canto con ella".En Facebook, la cantante mexicana también fue duramente criticada."Guacala me gustas thalia pero estas cayendo muy bajo con este tipo de musica te acorrientas mucho", "Música, letra, maquillaje y vestuario mega naquísimos. Parece hit de Nacasia y Nacaranda", "Thalía pero ésta canción no me provoca nada, no me gusta. Y menos con Lali Espósito", fueron algunos de los comentarios que le dejaron a Thalia, luego del estreno mundial en el programa mañanero de Univisión.En el video de "Lindo pero bruto", Thalía y Lali Espósito son dos mujeres que crean un prototipo del hombre ideal en medio de una estética que hace referencia a las clásicas parejas de Barbie y Ken.