Queda abierta posibilidad

La Comisión de Honor y Justicia del Consejo General Universitario concluyó el procedimiento de responsabilidad y determinó también que en otros tres no se contó con los elementos para acreditar responsabilidad y en dos casos más no se acreditó la conducta denunciada.En rueda de prensa, en el edificio central de la Universidad de Guanajuato, sin embargo, no se ofrecieron datos sobre que el tipo de sanción que recibieron los profesores denunciados, ni las conductas que si se acreditaron . Tampoco se consideró dar vista sobre al asunto a alguna instancia externa de la institución, sin embargo, queda abierta la posibilidad de que los involucrados puedan recurrir a las instancias que consideren pertinentes.

“La comisión siempre obró de buena fe con el mejor beneficio posible para las mujeres que han experimentado alguna afectación, es importante mencionar que si bien el trabajo de la comisión concluye con la resolución de cada caso, se dejan a salvo los derechos de las personas para que acudan a otras instancias conforme a sus intereses convenga”, dijo.

El contexto

La secretaria de la Comisión de Honor y Justicia, Claudia Gómez, anunció que además de estas sanciones, se emitió una recomendación al Campus León para que refuercen las acciones de prevención, atención oportuna y agilidad las denuncias que corresponda en todos los casos.. Señalaron deficiencias en el protocolo para atender estos asuntos y el retraso en la aplicación de sanciones contra los docentes involucrados.Alejandro Kleiv Caballero, director de Gestión Pública y Desarrollo; Gustavo Garabito Ballestreros, profesor e investigador; Daniel Tagle Zamora, profesor; Armando Chaguaceda Noriega, profesor y Jacobo Herrera Rodríguez profesor e investigador son los docentes ya denunciados en las instancias de la Universidad, fueron algunos de las académicos señalados en aquel momento.