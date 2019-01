Cambian pasillos en el Congreso de Hidalgo; costará un millón de pesos

“Yo sé que hay una obra pendiente que dejó desde la anterior Legislatura la Secretaría de Obras Públicas, para arreglar los pasillos”, y agregó que “hace unos días me presentaron una maqueta, yo les dije: ‘para qué había que levantar el piso’, pero el secretario me dijo que ya estaba pagada”.



Para remodelar los pasillos de la explanada del Congreso local, la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de Hidalgo (SOPOT) destinó alrededor de un millón de pesos, recurso que proviene de la devolución de impuestos.Así lo informó el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Ricardo Baptista González, quien aclaró que dicha obra no fue presupuestada por la actual Legislatura, pues la consideró innecesaria.El legislador dijo que el recurso para la remodelación provino de una devolución de impuestos que hizo el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que correspondía a un monto pendiente por aplicar.Finalmente, el coordinador de los diputados consideró que esta remodelación “es un gasto innecesario, pues cuando me lo presentaron dije: ‘¿esto como para qué?’. Considero que hay otras necesidades de infraestructura en el Congreso local, como la construcción de una salida de emergencia (en la Torre Legislativa), mejoras a la cafetería y del espacio médico”, obras para las que calculan erogar 3 millones de pesos.A fin de conocer la postura de la expresidenta de la Junta de Gobierno, AM Hidalgo contactó a María Luisa Pérez Perusquía. Sin embargo, hasta el momento no ha dado su opinión al respecto.En otro tema, Baptista González, quien es diputado por el distrito Tula, denunció que tras los hechos ocurridos el viernes 18 de enero en Tlahuelilpan, han notado la compra masiva de la revista Proceso.