“Ya se manifestó el Gobierno Federal. Nosotros no intervenimos en dicho operativo como Delegación. No tenemos mayor dato”, expresó.

No participa delegación en operativo



“No tenemos registro como tal que hayan participado en ese evento, pero seguramente estamos puestos para que en cualquier denuncia investigar”.



También manifestó “desconozco cuántas unidades han sido detenidas por el huachicol”.

Algunas unidades decomisadas aún están cargadas

No participaron en operativo contra huachicol



“No participó la delegación, fue un grupo que venía de México. La Marina estuvo en esta operación. A nosotros no nos han puesto del conocimiento, oficialmente cuántos vehículos fueron asegurados y cuantos van a ser puestos a disposición. No nos pidieron apoyo, pero eso si estamos atentos para cualquier apoyo que nos sea requerido. Hasta este momento no hemos tenido ningún requerimiento de apoyo”.

El, dijo, como lo denunció el Secretario de Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán.Señaló que se han investigado algunos, pero no mencionó cuáles.El delegado estuvo en el, al finalizar el evento, en entrevista con am, dijo que en los operativos que realizó la Marina en Villagrán no participó la delegación.En su participación ante los transportistas señaló queIncluso apuntó que se han decomisado más de 1 millón 500 mil litros, y que sólo se han trasvasado a las plantas de Pemex alrededor de 900 mil, faltan por lo menos 600 mil litros que en unidades detenidas y en corralones.El delegado de al PGR fue claro al señalar queAsegura que si hay coordinación con la Procuraduría General del Estado.

