Sigue huelga de hambre, profesor exige destitución del rector de Politécnica

Con huelga de hambre que realiza fuera de la Universidad Politécnica de Pachuca (UPP), el catedrático José Manuel Fernando Moreno Vera pide la destitución del rector Marco Antonio Flores González, a quien acusa de agresiones físicas y verbales; mientras que los alumnos de la institución denunciaron amenazas por expresar apoyo al maestro.Desde el pasado lunes a partir de las 12:00 horas, el profesor inició una huelga de hambre en rechazo a las autoridades educativas, a quienes acusa de utilizar a los alumnos en eventos masivos que no corresponden a los planes de estudio.Tras denunciar los hechos públicamente, Fernando Moreno fue despedido de la institución en la que trabajó 15 años como docente.Por tal motivo, permanece afuera de la Politécnica de Pachuca sin consumir alimentos, acción con la que pretende conseguir la destitución del rector.El 28 de enero, las autoridades de la Politécnica de Pachuca le informaron al catedrático que cancelaban su contrato, por lo que ya no pertenece a la plantilla docente.Por tal motivo, indicó que de ser necesario acudiría a la Junta de Conciliación y Arbitraje del estado para exponer su situación por despido, ya que, dijo, fue “un acto de represalia” contra su persona.Durante la huelga de hambre, los alumnos de la Universidad Politécnica colocaron pancartas de apoyo hacia su profesor, en cuyas consignas se podía leer: “nosotros exigimos respeto y dignidad”; “no más abuso de poder” y “todos somos Moreno”.Asimismo, estudiantes que pertenecen a la carrera de software acusaron que la tutora de la carrera les advirtió a través de mensajes de texto que “asumieran las consecuencias de sus actos”.En tanto, otros alumnos señalaron que están a mitad del cuatrimestre, por lo que despedir a un profesor y cambiarlo por otro solo ocasionará retraso en sus estudios.Este medio intento buscar al rector de la institución. Sin embargo, no se encontraba en las instalaciones de la UPP, según informó el área de comunicación social, la cual agregó que no emitiría ningún posicionamiento por la huelga de hambre del catedrático, tras argumentar que ya no forma parte de la plantilla docente.