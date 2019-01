Oficialmente ya no hay guerra contra el narco: AMLO

"No hay guerra, oficialmente ya no hay guerra , nosotros queremos la paz, vamos a conseguir la paz",afirmó.

"No se han detenido a capos porque no es esa nuestra función principal, la función principal del Gobierno es garantizar la seguridad pública , ya no es la estrategia de los operativos para detener a capos, lo que buscamos es que haya seguridad, que podamos disminuir el número de homicidios diarios", comentó el morenista.

"Me sentí satisfecho porque según nuestros registros solo 54 homicidios el día de ayer, y traemos un promedio de 80, eso es lo que me importa, bajar el número de homicidios, bajar el número de robos, que no haya secuestros, eso es lo fundamental, no lo espectacular", aseveró.