Llega Marina y Ejército a ‘El Hoyo’



“Por inteligencia se supo que el Cártel de Santa Rosa de Lima convocó a agremiados, por llamarlos de alguna manera, para la distribución de hidrocarburo”, dijo

El Almirante José Rafael Ojeda, Secretario de Marina, detalló esta mañana, durante conferencia de prensa, los resultados del decomiso de combustible realizado ayer en la comunidad San Salvador Torrecillas, en Villagrán, Guanajuato.La tarde del martes, marinos de la Armada de México y policías federales entraron a un predio denominado ‘El Hoyo’, donde encontraron:-11 pipas-14 camiones Torton con caja para combustible-2 cajas de camión sin tracto-1 tractocamón sin caja-8 vehículos con pipas de combustible abastecidos-1 pipa con aguaLa ubicación del lugar se supo por inteligencia y de acuerdo a autoridades federales, el cártel Santa Rosa de Lima organizó ordeña de combustible y bloqueos ayer.La movilización de las Fuerzas Armadas y la Gendarmería provocó que un grupo de aproximadamente 100 personas, “afines a la venta ilegal de hidrocarburo” fueran impulsadas por el CSRL para bloquear el acceso a San Salvador Torrecillas.Andrés Manuel López Obrador afirmó “llamo a la población de Guanajuato para que no se proteja a la delincuencia, que no se toleren estos actos, no debemos ser cómplices. Llamo a la no violencia”.