Corredor Industrial

‘Tic -tac’

¿Cómo van?

Cortes de listón

En cifras

Se acabó el tiempo, hoy tendrá que llegar la buena noticia para los zapateros, ésa que como tema principal anuncie la cancelación de la última fase de la desgravación arancelaria.Ayer, fue uno de esos días en donde poco fue el tiempo que el presidente Luis Gerardo González García y el presidente ejecutivo, Alejandro Gómez Tamez dejaron de utilizar su teléfono móvil.Las llamadas a la Ciudad de México estuvieron a la orden del día igual con colegas, que con directivos de la Concamin y funcionarios, queda claro que por esfuerzos no quedó. Hoy la agenda comenzará desde temprano en la capital del País, en donde tendrán sus últimos intentos; esperando que por la noche el objetivo se haya logrado. Por lo pronto la incertidumbre sigue siendo la ganadora.La creación de un nuevo proyecto inmobiliario lleva tiempo y, en ocasiones puede ser más del establecido en un inicio.Un ejemplo son los siguientes dos proyectos que en su momento compartimos en este mismo espacio y, sin embargo hasta ahora no existe avance alguno de la obra.El primero es el que se pretende construir en el extinto estadio La Martinica.De acuerdo a información de Desarrollo Urbano en León, al frente de Teresita de Jesús Gallardo, los propietarios ya cumplieron con la constancia de factibilidad y el permiso de construcción, sin embargo aún no han entregado la documentación para el permiso de uso de suelo.En el proyecto del estadio La Martinica se contempla la construcción de un hotel, centro comercial y departamentos.Otro proyecto que está pendiente de cumplir en su totalidad es el que se pretende desarrollar en la antigua Plaza Venecia.En este caso el proyecto considera centro comercial, hotel, oficinas, hospital, autoservicio, habitacional vertical y cine.En la propiedad a nombre de Mobiliaria Nuevo Diseño S.A. de C.V. se cumple con la constancia de factibilidad y el permiso de uso de suelo, aún no con el de construcción.El Bajío es una de las zonas preferidas de WalMart de México. Al menos así lo refleja el reporte de su apertura de sucursales durante 2018 de la marca que en México y Centroamérica dirige el brasileño Guilherme Loureiro.Guanajuato con 2, San Luis Potosí con 3, Querétaro 3 y Aguascalientes con 1 tienda, permitieron que la marca de autoservicio abriera 9 de un total de un centenar sucursales a nivel nacional.Ciudad de México con 18 y el Estado de México con 11 fueron las zonas en donde tuvo una mayor inversión y generación de empleos.En el listado recién presentado por la cadena de autoservicio aparecen también Tamaulipas (10), Jalisco (9), Nuevo León (8), Guerrero (4), Puebla (4), Sinaloa (4), Michoacán (3), Coahuila (3), Tlaxcala (3), Morelos (2), Sonora (2), Durango (2), Nayarit (2), Yucatán, Zacatecas, Chiapas, Oaxaca, Tabasco e Hidalgo una tienda en cada uno.Las 100 unidades fueron en formatos Bodega, Superama, Walmart y Sam´s Club, compartió Gabriela Buenrostro Ortega, subdirectora de Comunicación Corporativa de Walmart de México y Centroamérica.En el tercer trimestre de 2018, Guanajuato obtuvo el lugar 26 en el total de la economía, con respecto a las 32 entidades federativas; asimismo, aportó 0.02 puntos porcentuales al crecimiento nacional, ubicándose en el lugar 22 de contribución, detalla el reporte de INEGI.Para el tercer trimestre de 2018, Guanajuato presentó una variación anual en el total de su economía de 0.4%.Las Actividades Primarias tuvieron un decremento a tasa anual de (-)7.8%.Las Actividades Secundarias reportaron una disminución de (-)0.7%.Mientras que, las Actividades Terciarias fueron las que influyeron en el comportamiento de la entidad, al registrar un movimiento anual de 1.6%.El estado mostró un incremento anual de 0.4% durante el tercer trimestre de 2018, ocasionado por el comportamiento las Actividades Terciarias que aumentaron 1.6%; mientras que, las Primarias y Secundarias se redujeron (-)7.8 y (-)0.7%, respectivamente.Esto, debido al comportamiento registrado, principalmente, en las industrias manufactureras. Derivado de lo anterior, el estado se posicionó en el lugar 21 del total de las entidades.En el acumulado enero-septiembre creció 1.5%, reflejo del ascenso en las Actividades Primarias y Terciarias de 5.7 y 3.8%, correspondientemente; en tanto, las Secundarias disminuyeron(-)2.6%En ese lapso de estudio, las Actividades Terciarias fueron las que tuvieron una mayor contribución en el comportamiento de la economía del estado.