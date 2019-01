Desde el Festival de Cine de Venecia, la peícula “Roma” inició un camino lleno de reconocimientos tras hacerse acreedora al “León de Oro”, y sigue cosechando premios y nominaciones como las 10 que acaba de recibir en la próxima edición de los Oscar.Entre la crisis de desabasto de gasolina, estas noticias son refrescantes y nos devuelven la confianza en la creatividad mexicana y en el trabajo bien hecho. Más allá de la tecnología digital del filme en blanco y negro y del maravilloso audio lleno de sonidos diversos, el tema da para mucha reflexión.El director Alfonso Cuarón nos ha presentado a la nana ideal: cariñosa, tierna, diligente, callada y leal. Ahora es difícil encontrar personas con tanta bondad, como las nanas de antes que contribuían a la educación con consejos y que proporcionaban una sensación de seguridad ante la ausencia de la madre. Así eran muchas chicas que venían de los pueblos a las capitales, huyendo de la miseria de su hogar. En la casa del patrón tenían un cuarto donde dormir, comida y un sueldo. El problema, aún vigente, es que por desgracia la suerte de la empleada doméstica queda en manos de sus empleadores y depende de su generosidad y sentido de justicia social. Muchas no cuentan con un espacio digno para dormir, trabajan largas jornadas sin descanso, se les raciona la comida, y lo que es peor, en ocasiones se han visto forzadas a complacer sexualmente al patrón o hijos del mismo. Estaba tan normalizado este abuso que hasta Juan Rulfo así lo narra en su obra “Pedro Páramo”, cuando este personaje se columpiaba sobre la ventana de la “chacha” Margarita y Damiana dice: “…a don Pedro no se le quita lo gatero. Lo que no entiendo es por qué le gusta hacer las cosas tan a escondidas; con habérmelo avisado, yo le hubiera dicho a la Margarita que el patrón la necesita para esta noche, él no hubiera tenido ni la molestia de levantarse de su cama”.Ante la imposibilidad de asistir a la escuela, es común que las trabajadoras domésticas sean víctimas de diversas muestras de discriminación, tales como carecer de un contrato escrito que especifique sus tareas y derechos, no gozar de vacaciones pagadas, ni de aguinaldos. Tampoco pueden jubilarse ni pensionarse, ya que no hay registro de su antigüedad laboral.La Suprema Corte de Justicia de la Nación resaltó que, tradicionalmente, el trabajo doméstico ha sido objeto de condiciones inadecuadas, extensas jornadas y bajos salarios, expuesto a condiciones que están lejos del concepto de trabajo digno. La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, informó que ya trabaja en un programa piloto con el IMSS a fin de estudiar mecanismos prácticos que permitan a los empleadores dar de alta ante el Seguro social a las empleadas domésticas.La otra perspectiva del tema es que también existen empleadas domésticas abusivas que roban desde ropa o artículos de cocina u objetos decorativos, hasta joyas y dinero. También se han dado casos de nanas maltratadoras que les pegan a los niños, los asustan y amenazan como medidas de manipulación para que obedezcan, coman rápido o se duerman.Con los adelantos tecnológicos, las muchachas de ahora cuentan con celular y se la pasan un buen tiempo hablando con el novio, en Facebook y en todo lo que el internet ofrece. Cabe la posibilidad de que la nana de Cuarón haya podido tener esa dedicación a los niños y al trabajo porque no tenía ese tipo de distracción. El papel de “Cleo” se extingue por las oportunidades de trabajo en fábricas o comercios.También ante la opción de las guarderías, la ocupación de los niños y niñas en las múltiples clases culturales o deportivas a las que pueden asistir, además de la escuela, sin supervisión de una cuidadora, y la reducción del número de hijos en las familias que permite a los padres dedicarse a la crianza sin la necesidad del apoyo de una nana.