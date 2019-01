Piden diálogo para Reforma Educativa

*OBRAS PARA SEGURIDADLa Dirección de Obra Pública Municipal trabaja con prisa para cumplir lo que le toca en la aplicación del nuevo modelo de Seguridad Pública de León. Por lo pronto ya concluyeron la rehabilitación de los primeros 15 Centros de Atención a Víctimas (nueve de éstos ya están funcionando desde diciembre).*POR 10 CAV’S MÁSEl director general de Obra Pública, Carlos Cortés, ya recibió la petición del titular de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez, para que comiencen a elaborar el proyecto para otros 10 centros que pretenden poner en operación este año. La política es no construir nuevos espacios sino adecuar los que hay. En las obras de los 15 centros el gasto promedio fue de 400 mil pesos en la mejora de cada uno.*JUZGADO CÍVICO YAOtra obra en proceso es la adecuación de lo que será el primer Juzgado Cívico Municipal (en las instalaciones de Cepolito norte), y la empresa tiene para terminarlo máximo en la primera semana de abril. El compromiso de Seguridad fue poner en operación cuatro de esos juzgados en el corto plazo.*TRABAJO COMUNITARIOEntre las novedades está establecer el servicio comunitario como sanción ante faltas administrativas. Aunque falta que se informe cuál será ese catálogo de trabajos y su correspondencia con la infracción.*CENTRO LAS JOYASOtro proyecto ambicioso para el trienio es la construcción del Centro de Seguridad Pública en Las Joyas. Obra Pública está por presentar la propuesta, pero su construcción sí necesitará de alrededor de 200 millones de pesos que ya veremos cómo le hace el Municipio para fondearlo. El objetivo de esa obra es ampliar las acciones de prevención y cobertura de vigilancia en esa zona.***POR FIN MICROESTACIÓNDespués de un año sin avance la construcción de la microestación de transporte público en Ibarrilla, ahora sí se retomará. Luego de quitarle el contrato al contratista por incumplir, la Dirección de Obra Pública lanzó una nueva licitación y la siguiente semana se dará el fallo para que ya la terminen.*PENDIENTE CON BANOBRASDel contrato original de $20 millones les quedan unos siete y el plazo para concluirla es de tres meses. No hay tiempo para ningún retraso pues es un pendiente en el convenio con Banobras (que comprometió los recursos para las etapas 3 y 4 del SIT desde el gobierno de Bárbara Botello).*MIGUEL ALEMÁNTome sus precauciones porque en 10 ó 15 días más en la avenida Miguel Alemán arrancarán las obras de paraderos del SIT. El de La Soledad se ampliará y el de Reforma se reubica unos metros.***FOX VS AMLOEl ex presidente Vicente Fox anda desatado en las redes sociales contra el presidente López Obrador. Un tuit tras otro escribió. Le reprochó el impacto a la economía por el desabasto de la gasolina; le pidió “por favor” continuar la construcción del NAIM; lo acusó de eludir responsabilidades por los bloqueos en Michoacán; por el cierre de maquiladoras en Tamaulipas; la baja de calificación a Pemex, y más.Luego de la comparecencia del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, ante las comisiones unidas de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, el coordinador panista, Juan Carlos Romero Hicks, hizo un llamado a construir juntos la Reforma Educativa. “Que el Parlamento Abierto sirva para escuchar todas las voces y plasmar sus propuestas en la ley”, apuntó.El titular de la SEP calificó de fallida la Reforma Educativa de 2013 porque se desvalorizó a los maestros y no hay avance en el aprovechamiento de los estudiantes. Pidió apoyar la propuesta de AMLO.