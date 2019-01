La citó para matarla | Ve a su 'ex' y le dispara en la cabeza

La citó para matarla

"Quiero que lo encuentren y que se pudra en la cárcel", pidió la mujer, él sigue prófugo. "Mi hija no está más, no la voy a ver más (...) este miserable me la mató"

Los testimonios

La fiscal aseguró que "se logró determinar que el hombre se hallaba en su auto, el cual también fue identificado, y también se tomaron declaraciones a sus conocidos", inmediatamente ordenó su detención.

Autoridades a cargo del caso confirmaron que la expareja de la víctima les confesó a sus amigos, antes de fugarse, haber sido el autor del crimen.Valeria Coppa salió de su trabajo este martes cerca de las 16 y caminó unos metros hacia la Catedral, en pleno centro de la ciudad de Bariloche. En ese lugar tenía que encontrarse con su expareja, Mariano Cordi. Él le había dicho que quería retomar la relación pero al verla, la recibió con un disparo en la cabeza y escapó.Mariano Cordi, hasta hace diez días había sido pareja de la mujer, que tenía dos hijos y trabajaba en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familiade Bariloche."La citó para matarla", dijo desconsolada su mamá, Marianela, la mujer no tiene dudas de que el ataque fue planificado "con alevosía". "Fue directamente a matarla", afirmó. La víctima cayó herida en la calle ante la vista de todos y no logró sobrevivir. Murió cerca de la medianoche en el Hospital Ramón Carrillo, donde la trasladaron de urgencia.El ministro Pérez Esteban explicó que "los testimonios son coincidentes y contundentes" y que hasta que uno de los amigos de Cordi se había acercado a la comisaría para aportar esta información.Se estaba llevando acabo un operativo pero por el momento no hay indicios de que el sospechoso haya abandonado Bariloche.La fiscal del caso resaltó que las grabaciones de las cámaras de seguridad de las inmediaciones de la catedral fueron clave. A raíz de esos videos, pudieron ubicar en la escena del crimen a Cordi y su auto.La policía busca intensamente a Mariano Cordi, acusado por femicidio.Con información de: La Nación.