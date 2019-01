Un perro acompaña a su dueña Katie en sus viajes y recolecta basura en ríos y parques de Estados Unidos.

Katie rescató a Chipper y ambos se trasladaron a Arizona, donde se ha convertido en un ejemplo para las personas que reciclan.

LIMPIAR LA NATURALEZA ES ESENCIAL PARA ELLOS

Los lugares favoritos de Katie y Chipper es la naturaleza, les gusta pasear por el bosque, hacer senderismo y navegar por el río, sin embargo, no soportan que las personas que dejan basura tirada.Para él no es imposible recoger botellas de plástico que se encuentra en su camino ya sea sobre sus cuatro patas o desde un bote en medio del lago.El canino hace un gran equipo con su dueña incluso Katie y Chipper no pueden vivir el uno sin el otro.Hace meses Katie adoptó a 'Quincy', la hermana menor de Chipper y ambos salen a pasear y acompañan a su dueña a reciclar.

Con información de El Confidencial.

