'La quería encontrar viva, pero la encontré muerta': el desenlace de su hermana tras su desaparición

"Tengo la mala noticia de decirles que encontramos a Gissella. Yo la quería encontrar viva esa era mi ilusión. Gracias por habernos acompañado. Yo la quería encontrar viva pero la encontré muerta. Este desgraciado desmembró a mi familia porque mató a mi hermana", explicó la hermana.

FEMICIDIOS| Confirman que las sábanas en que estaba el cuerpo son de Gisella Solís Calle. La familia habría confirmado que se trata de la odontóloga. https://t.co/YY7d1Qzn2C — La Nueva Mañana (@Lmdiariocomar) 29 de enero de 2019

Confirman que el cuerpo hallado es el de la odontóloga Gisella Solís Calle https://t.co/cw73B8KUUO pic.twitter.com/Y95H6k2GCP — Agencia Télam (@AgenciaTelam) 29 de enero de 2019

Sigue leyendo...

Mariela Solís Calles buscaba a su hermana Gissella de 47 años que había desaparecido desde el 16 de enero, desde que no daba con ella, comenzó a buscarla, e inlcuso se puso en contacto con su cuñado Casimiro Abel Campos para preguntar si estaba con él pero no era así, tiempo después, su cuerpo fue encontrado en una autopista en Villa, Elisa, Argentina.De acuerdo con las autoridades, hasta el momento el único sospechoso es su pareja, un ex combatiente de Malvinas de 56 años, quien tras enterarse que la policía lo estaba buscando y lo habían citado para declarar, decidió suicidarse en una habitación de un hotel.Ana Medina, fiscal a cargo del caso, señaló que no había denncia previa por violencia de género, aunque "existía una situación de conflicto", ya que Abel tenía otra pareja y dos hijas en la localidad de Lobería, lo que pudo haber provocado la discusión entre la pareja antes de la desaaprición y muerte de Gissella.El cuerpo de Gissella fue encontrado tras remover la tierra en la bajada de la autopista en la localidad argentina Villa Elisa; las cámaras de seguridad grabaron el momento en que la víctima llegó al lugar el mismo día de su desaparición.Con información de Debate y LanuevaMañana.

¿Se acabará escasez? Hay 700 pipas pendientes para surtir a León | #Día26SinGasolina

'Me vieron la cara de pen...'. Fernando Schwartz 'truena' contra Salcido

Gobierno de AMLO acusa al cártel de Santa Rosa como responsable de violencia en Guanajuato

¿Cuántos 'petardos' han llegado al León?

Huachicoleros en Guanajuato perforan ductos ‘por hacer la maldad’ y no para robar

También te puede interesar: