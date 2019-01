Escapó con el cuerpo sin vida de su hija para evitar que la revisaran

Sigue leyendo...

Las autoridades de Perú le informaron a un hombre que se le tenía que realizar una necropsia a su hija de dos años que había perdido la vida después de ahogarse, pero al saber esto, el hombre se opuso a que se llevaran a su hijay decidió subirse a una mototaxi con el cuerpo de su hija en brazos e irse a su casa.El hombre argumentó que no tenía dinero para pagar la necropsia.De acuerdo con lo dicho de la tía, la menor falleció ahogada, por lo que el cuerpo de la menor tenía que ser trasladado a la morgue del Ministerio Público de la ciudad peruana Iquitos, pero el padre consideró que no tenía caso que se le practicara la necropsia ya que el motivo de su muerte ya estaba claro.El escape del hombre con el cuerpo envuelto en una sábana, quedó grabado en un video y muestra como los autoridades van tras él pero logró huir; hasta el momento no se ha revelado mayor información.Con información de Debate y Loreto Informa News.

