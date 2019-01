Fui su obra maestra: Jorge Campos sobre Pablo Larios

Jorge Campos nunca ocultó su admiración por Pablo Larios, muchas veces dijo que fue su maestro, su ejemplo a seguir y lo calificó como "el mejor portero en la historia de México".

Se fue el mejor de todos los tiempos aunque le pese a muchos, sobre todo a los que no conocen el arco. Siempre le estaré agradecido por lo que me enseñó. Gracias a él la gente se acuerda mucho de mi. Creo que fui su obra maestra, por todo lo que me entreno. Gracias ídolo. pic.twitter.com/4KpZHlNTux — Jorge Campos (@JorgeCamposOf) 31 de enero de 2019



A través de su cuenta de Twitter, Campos expresó su sentir por la pérdida del llamado 'Portero de la Selva'.



En la publicación, mostró una fotografía del recién fallecido Larios y una de él, utilizando en mismo uniforme en negro y amarillo, justo en la época en la que comenzó la inspiración del Brody gracias a las condiciones del morelense.