Jugador de Rams recibe amenazas de muerte

Han pasado 11 días desde que la ahora reconocida “interferencia no marcada” ocurrió en la Final de la NFC y la jugada sigue como tema de conversación en la semana del Super Bowl LIII.



El defensivo profundo de los Rams, Nickell Robey-Coleman declaró que recibió amenazas de muerte en redes sociales luego del controversial golpe que no fue interpretado por los árbitros como castigo y que ayudó a su equipo a llegar a Atlanta.



"Sí, tuve como una o dos amenazas de muerte. Quiero decir, no era nada a lo que realmente presté atención. Creo que era solo un perfil falso que estaba en línea por alguien que probablemente estaba margado y no le gustó la llamada y dijeron algo en Facebook o Instagram o algo así. Pero los ignoré y seguí adelante”, sostuvo Robey-Coleman.



El miércoles al medio día, el comisionado de la NFL Roger Goodell por n aceptó que los ociales se equivocaron en su apreciación, pero los disculpó al recargarse en la naturaleza del ser humano proclive al error.



El castigo no marcado habría puesto a los Saints a centímetros de la zona de anotación, rompió corazones entre los acionados del equipo que sufrieron al ver como el viaje a Atlanta se les escurrió.



Desde el domingo de hace dos semanas, Nickell Robey-Coleman pero sobre todo los árbitros y Roger Goodell se convirtieron en el enemigo público número uno de Nueva Orleans.

Catches, throws and even takes handoffs.@Edelman11's BEST PLAYS from the 2018 regular season! pic.twitter.com/MlavbW0Nhj