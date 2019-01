"Yo creo que hasta mi hijo le dio demasiado gusto verme en la cancha, disfrutando este momento, disfrutando que el equipo León está un buen momento, yo creo que ha retomado un estilo de juego muy agradable".





"Yo creo que el test más importante, o la prueba más importante, es nunca darte por vencido, para mí eso es lo más importante para poderle transmitir a mis hijos, a mi entorno, a mis amigos; a la gente que me rodea, a la misma afición, y yo creo que eso es lo más importante de esta prueba".

'Nunca se den por vencidos'



"Nunca se den por vencidos..., les agradezco de todo corazón el cariño y el apoyo que me han brindado por todo este tiempo que he estado acá, ya tengo nueve años en la institución y bueno, a disfrutar de este momento con mi familia y que nos sigan apoyando. Realmente la afición es una parte muy importante para el equipo".

volvió a las canchas luego de 11 meses y se mostró tan emocionado como si fuera un novato que acabara de debutar.El defensa delregresó a la ciudad al mediodía de este jueves. Una noche antes disputó 15 mintuos en el empate 1-1 entre la Fiera y los, en la"Estoy muy contento, muy feliz... fue una prueba de un año prácticamente muy complicado porque no estaba acostumbrado a sufrir una lesión y los que sufrimos fuimos juntos mi familia, mis seres queridos y yo lo festejo con ellos", comentóaún en el Aeropuerto de Guanajuato.Su partido más reciente era del, cuando salió lesionado de la rodilla. Desde entonces fue operado dos veces y recién en diciembre pudo entrenar con cierta normalidad.cree que aprobó este primer examen físico y futbolístico, aunque sabe que está lejos de su mejor forma y por ello, no descarta jugar el fin de semana con las filiales, con tal de tomar ritmo.Por ahora, está prácticamente descartado para ser opción de banca en el duelo con, a menos que Ignacio Ambriz lo sorprensa con su convocatoria.Además, destaca que el mayor aprendizaje de us lesiones ha sido el no darse por vencido y recuerda cómo se ganó el corazón de los aficionados con base en entrega y mucho, mucho trabajo."Realmente cuando yo comencé esta profesión, que nunca iba a lograrlo, y bueno, ahí están las pruebas de que sí se puede cuando te lo propones", añadió.es especialmente querido por la afición del, debido a sus goles en la(sobre Correcaminos), la final de LIga MX del Apertura 2013 (ante) y la del torneo de Clausura 2014 (ante).