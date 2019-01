Jorge Campos llora la muerte de Pablo Larios: 'Fui su obra maestra'

Se marchó el ídolo del 'Brody'. A pesar de no tener redes sociales,hizo una excepción y expresó ensu dolor por la partida de su mentor"Pablo, mi ídolo, el mejor de todos", dijoa través de la cuenta de su compañero, quien acompañó el mensaje con una foto en la que ambos ex guardametas utilizan el mismo uniforme.El '' siempre se refirió a Larios como un portero extraordinario y lo catalogó como uno de los pocos porteros a los que consideraba "mejores" que él."S, sobre todo a los que no conocen el arco. Siempre le estaré agradecido por lo que me enseñó. Gracias a él la gente se acuerda mucho de mí. Creo que fui su obra maestra, por todo lo que me entrenó. Gracias, ídolo", comentaen un segundo tuit publicado por

Campos y Larios se enfrentaron varias veces, incluyendo duelos con El Brody como delantero. Foto: Especial

Admiración mutua

En noviembre de 2018,le devolvió los elogios atras publicar en su cuenta deun listado de los que, a su juicio, son los mejores porteros mexicanos de la historia, en la que el '' apareció en el primer lugar, seguido dey concomo el tercero en la lista."Muchas felicidades a mi gran amigo. Él no se a cansado de decir que yo fui su ídolo, yo no me canso de decir que él fue el MEJOR", escribiópara celebrar el cumpleaños del '' en octubre de 2017.falleció la mañana de este jueves producto de las complicaciones en el intestino que lo internaron en el hospital a mediados de esta semana.