“Gracias, Tom”, le dijo Facundo. “Fantástico, gracias”, le contestó Brady, quien siguió con la conferencia. Man with ukulele serenades Tom Brady. pic.twitter.com/LYdXVyuTgA — Albert Breer (@AlbertBreer) January 31, 2019



Fue expulsado de conferencia



“Me sacaron de la conferencia de prensa de Tom Brady. Estuvo bonita, llevaba practicándola por mucho tiempo”, señaló.

