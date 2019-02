Jarochito is back



Y nos trajo un mensaje importante:



“Si ven a mis carnalitos en algún sitio, no les hagan daño sólo buscan desplazarse de un lugar a otro, no son peligrosos y posiblemente no los vuelvan a encontrar”.



Seguirá dándonos más consejos...#VibraEnMiSer pic.twitter.com/nx4d0pQsqT