Ariana Grande se hace tatuaje en japonés pero descubre que le escribieron otra cosa

De 7 anillos a sólo uno

Como una forma de celebrar el lanzamiento de su nuevo single "7 Rings", Ariana Grande se tatuó en caligrafía japonesa el nombre de la canción en la palma de su mano.Lamentablemente, al compartir en redes sociales el grabado varios fanáticos le hicieron saber que tenía un serio error ortográfico, al tener escrita la palabra "shichinrin", que significa barbacoa.Enterada de la situación, la intérprete de "Problem" decidió borrar la imagen de sus redes sociales y y le contestó a un fanático en Twitter. "No tienen idea cuánto me dolió, pero se ve increíble.Lo bueno es que en este lugar se desgastan mucho los tatuajes, así que creo que no durará mucho, así que si lo llego a extrañar, me lo tatuaré de nuevo", sostuvo.Pero Ariana no quiso dejarlo así, y decidió rectificar el error agregando la palabra "kanji", que significa dedo, y así formó "yubiwa" (anillo). La fotografía de la corrección fue subida a su historia en Instagram."7 rings" ya acumula 105 millones de reproducciones en YouTube en apenas 14 días, siendo una de las canciones más escuchadas en lo que va del año.