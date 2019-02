Ben Affleck se despide de Batman

Excited for #TheBatman in Summer 2021 and to see @MattReevesLA vision come to life. https://t.co/GNgyJroMIO — Ben Affleck (@BenAffleck) January 31, 2019

Necesitan un actor más joven

Ya hay fecha de estreno

Después de mucho tiempo de especulaciones, ya es oficial: Ben Affleck dejará de ser Batman. El actor ya no será quien le de vida al superhéroe de ciudad Gótica. Así lo ha anunciado en su cuenta de Twitter, en una publicación en la que asegura sentirse "emocionado" por lo que le espera al personaje de Batman en el futuro."Estoy emocionado por ver la película de Batman que sale en verano de 2021 y para ver cómo se vuelve realidad la visión de Matt Reeves". El mensaje que venía acompañado con un artículo en donden el encabezado dice: "Le pasa la antorcha a la nueva generación de Bruce Wayne".De acuerdo con el artíulo la razón principal de la salida de Affleck está basada en el hecho de que el filme que esperan estrenar en 2021 y se basará en un Bruce Wayne mucho más joven. No han trascendido detalles de la historia ni los nombres de los posibles sucesores de Affleck, pero sí que ya se ha iniciado la búsqueda del nuevo hombre murciélago.El anuncio ha tomado por sorpresa a Hollywood, pues años atrás el actor ya había sido confirmado para continuar en este papel. Fue en 2016 cuando un representante del estudio Warner Bros, afirmaba en la convención CinemaCon que Affleck no solo encarnaría al superhéroe en la primera película en la que abordaría en solitario el papel del superhéroe desde que lo hizo Christian Bale, sino que también dirigiría la misma. El tuit del intérprete de esta semana desmiente ambos supuestos: ni encarnará a Batman, ni dirigirá la cinta.Affleck debutó como en Batman vs. Superman en 2016, y luego encarnó a Bruce Wayne una vez más en Liga de la Justicia en 2017. También repitió el papel para un cameo en Escuadrón Suicida.Además, Warner Bros. lanzó un comunicado en el que establece la fecha de estreno del nuevo filme: 25 de junio de 2021.2018 no ha sido un año sencillo para Affleck. A su divorcio de la actriz Jennifer Garner, con quien tiene tres hijos y cuya separación se anunció en 2015, se suma una recaída en el alcoholismo que le ha obligado a pasar por rehabilitación por tercera vez en dos años. Sin embargo, estos hechos no parecen haber hecho afectado su carrera. Durante este año tiene por estrenar las películas Triple frontera y The last thing he wanted, y se prepara para protagonizar la versión cinematográfica de la novela de Alice Marshall I am still alive, y el drama Torrance. Además, ya se ha anunciado que dirigirá y protagonizará la adaptación de El testigo de la fiscalía, una novela de Agatha Christie.Con información de: El País.