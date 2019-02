Se tatuó en su rosto la cara de su cantante favorito

Piensa que es la versión femenina de Harry

"Estoy muy agradecida de haber entrado en la industria de la música. Yo también quiero una carrera como la de Harry. Siento que soy su versión femenina. De hecho, me mudé a América para actuar y la música se convirtió en mi tema principal. El rock es mi pasión. Tengo muchas ganas de trabajar con él. Vamos a trabajar, Harry, donde quiera que estés escucha mis palabras: haremos una canción para mi nuevo álbum", comentó.

Sigue leyendo:

Kelsy Karter, es una cantante que nació en Nueva Zelanda pero creció en Australia, ahora vive en Los Angeles, ahora es más famosa después de haber pagado por los servicios del tatuador Romeo Lacoste para que pusiera la cara de 'Harry Styles', en el rostro de la joven.Compartió los resultados con sus seguidores en Instagram con el comentario "Mamá, mira lo que me obligué a hacer”, la cantante previamente había adelantado en Twitter sus intenciones de darle a una sorpresa a Harry Styles por su cumpleaños número 25, el próximo 1 de febrero.La cantante de Nueva Zelanda quería que su tatuaje de Harry Styles estuviera en su cara. Nadie está realmente seguro de si conoce al exintegrante de One Direction, pero una cosa es cierta: está empeñada en llamar su atención para trabajar con él.Sus seguidores no dudaron en decirle lo mal que le quedó, sin embargo hasta el momento la cantante no se ha mostrado arrepentida en sus redes.Con información de: Excelsior.