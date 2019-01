El Ministerio Público (MP) podría solicitar hasta 50 años de prisión para los dos presuntos responsables del homicidio de Olayet Cabrera Carranco, exfuncionaria del ayuntamiento de Pachuca, quien fue asesinada el año pasado.



De acuerdo con el asesor jurídico del caso, Oscar Mora, el MP cuenta con un aproximado de 25 a 30 acciones de investigación que presentará para demostrar los ilícitos cometidos en agravio de la extrabajadora de la Tesorería municipal.



Actualmente están recluidos dos presuntos coautores del homicidio de Olayet Cabrera, a quienes también acusan por el robo de más de 300 mil pesos en perjuicio del ayuntamiento de Pachuca.



Por tal motivo, el Ministerio Público buscará una pena máxima de 40 años por el asesinato de la exfuncionaria, así como 10 años más por el ilícito de robo; esto, a través del escrito de acusación que entregará en febrero.



Respecto a la reparación del daño, Oscar Mora abundó que será económico, aunque no precisó un monto.

LAS PRUEBAS: HUELLAS DIGITALES

El asesor legal del caso Olayet puntualizó que hasta el momento han recabado entre 25 y 30 medios de prueba, los cuales consideró como “suficientes” para una sentencia condenatoria en la etapa oral.



Hasta el momento hay testimoniales de personal de la presidencia municipal de Pachuca, así como entrevistas con los familiares de Olayet y muestras genéticas.



Aunque el Ministerio Público también aportará dictámenes en materia de criminalística y dactiloscopía, es decir, de huellas digitales.

AMPARO

De acuerdo con el asesor jurídico, uno de los dos imputados interpuso un amparo contra la vinculación a proceso, el cual actualmente está en revisión.



Aunque no precisó quién de los coautores inició el recurso legal, señaló que si el amparo no se resuelve antes de la presentación de pruebas, la juez podría determinar la suspensión temporal del proceso.



Por tal motivo, aún no hay fecha para la audiencia de juicio oral, toda vez que existe dicho amparo.

NIEGAN PROLOGAR INVESTIGACIÓN

La defensa de los imputados solicitó ampliar la indagación por un mes más, con la finalidad de recabar medios de prueba en favor de los acusados y para que no sean recluidos.



Sin embargo, la juez de control Sissi Anette Rodríguez Fernández, negó ampliar la investigación complementaria que culminó el 26 de enero de 2019.



Cabe recordar que el pasado 26 de agosto, la juez de control vinculó a proceso a los presuntos coautores del asesinato de la exfuncionaria, a quienes también se les acusa de robo.

¿QUÉ PASÓ?

El viernes 29 de junio de 2018 desapareció Olayet Cabrera, hecho que fue confirmado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Pachuca y los familiares de la funcionaria, quienes indicaron que trasladaba aproximadamente 300 mil pesos.



Posteriormente fue encontrada sin vida en Metztitlán. El delito por homicidio calificado de la extrabajadora del ayuntamiento capitalino le fue imputado a una compañera laboral, de iniciales L.H.H.