Se ampara alcaldía de Pachuca contra prohibición de llevar basura a El Huixmí

El ayuntamiento de Pachuca interpuso un amparo contra la disposición de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath), mediante la cual, le impidió al municipio depositar su basura en El Huixmí.



Así lo informó el regidor Navor Alberto Rojas Mancera, quien señaló que la Semarnath emitió un dictamen dirigido a la alcaldía de la capital del estado.



Esto, para impedir el traslado de residuos a El Huixmí, a partir de enero de 2019 (sin especificar una fecha), argumentando que el predio se quedaría sin capacidad para almacenar desechos.



Al respecto, el ayuntamiento respondió con un amparo en contra el dictamen, ya que fue una decisión “abrupta” por parte de la dependencia estatal, acusó el asambleísta.

“Se tiene que trabajar en conjunto con el gobierno del estado, lo de la basura no es privativo de Pachuca (…) no puede ser tan tajante una orden de la autoridad estatal cuando no se ha trabajado con el municipio”.

Rojas Mancera agregó que el secretario de Medio Ambiente, Benjamín Rico Moreno, no ha establecido políticas relacionadas con la basura, aun cuando proyectó un tiradero metropolitano, el cual quedó estancado.



A través de un oficio, la Secretaría de Medio Ambiente de Hidalgo notificó en noviembre pasado a la alcaldía la inviabilidad de autorizar una sexta celda en el tiradero del Huixmí y agregó que organizaciones como México, Comunicación y Ambiente (MCA) argumentaron que se violentaría la norma 083-Semarnat-2003, que prevé la regulación y operación de los rellenos sanitarios del país.

BUSCAN LLEVAR BASURA A TECÁMAC, 190 POR TONELADA

El pasado martes, regidores de Pachuca acudieron a un relleno sanitario ubicado en Tecámac, Estado de México, sitio al que el ayuntamiento analiza trasladar la basura, cuyo costo por tonelada sería de aproximadamente 190 pesos.



Sin embargo, especificó que aún es una propuesta que la Comisión de Servicios Municipales del cabildo planteará a la alcaldesa en la primera semana de febrero; además, en Tecámac también ofrecen crear energía eléctrica a partir de los residuos.

“Es una buena opción y si fuera algo de urgencia no tendríamos otra alternativa más que esa, por el momento”, dijo.

El asambleísta recordó que desde noviembre de 2018 también han recibido propuestas de plantas tratadoras de residuos, aunque no concretaron ningún proyecto, solo el tiradero en el Estado de México.

SIN RENOVACIÓN DE CONTRATO CON EJIDATARIOS

Actualmente, el ayuntamiento paga 360 mil pesos mensuales por enviar su basura al relleno sanitario de El Huixmí, precisó el asambleísta.



No obstante, apuntó que el contrato con los ejidatarios no se renovará, toda vez que ya existe un mandato de la Semarnath para no tirar los residuos en ese predio.