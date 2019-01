Sin ocupar stand de tiro virtual de Seguridad Pública en Tepeji del Río

El stand de tiro virtual que tiene Seguridad Pública en Tepeji del Río, permanece sin utilizarse porque el conocimiento que aporta es mínimo, por lo que pretenden convertirlo en un sitio de fuego real, propuesta que podría demorar en concretarse, por lo que la instalación seguiría sin usarse durante este año.



Eder Castillo Pérez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tepeji, comentó que el stand les fue entregado en 2016 sin funcionar, porque el sistema necesita memorias que se insertan en la computadora y que proyectan dianas virtuales.



Explicó que, a pesar que ya consiguieron las memorias, perciben el stand como una especie de videojuego, porque aunque usan el arma real, le colocan un láser para disparar y no ofrece el retroceso natural del arma ni un ambiente real.



Comentó que para la adecuación tendrían que invertir más de un millón de pesos, aunque aún no tienen una cifra definitiva porque no han realizado la estimación real.



Aclaró que el proyecto no se implementaría este año, sobre todo porque el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) limita emplear los recursos.



En cuanto a la inversión, manifestó que desconocen el monto, pues carecen de documentos al respecto. Sin embargo, de acuerdo con medios locales, el stand comenzó su construcción desde 2011 y junto con nuevas oficinas, destinaron 4 millones de pesos provenientes de Subsemun para una primera etapa.