¿Dolor de muela? Estos alimentos te pueden ayudar

Es muy molesto porque no podemos hacer nuestras actividades con normalidad.De acuerdo con National Health Service, los síntomas que con mayor frecuencia se presentan son "dolor al masticar, sensibilidad a la comida fría o caliente, sangrar alrededor del diente o la encía, hinchazón alrededor del diente e o de la mandíbula".Si presentas algunos de estos síntomas y aún no te has tratado el dolor de muela debes acudir al médico. Asimismo, consumir ciertos alimentos pueden ayudarte a aliviar el dolor.Esta planta alivia el dolor de muela debido a sus propiedades antiespasmódicas. También beneficia el sistema óseo y previene la fatiga. De acuerdo con el Dr. Mercola, esta hierba estimula el proceso digestivo por su alto contenido de fibra.Es una planta también con propiedades antiespasmódicas, las cuales evitan las molestias causadas por el dolor. Por ello también alivia los cólicos menstruales y sirve como calmante. Lo mejor es beberlo en té caliente.Es un alimento con propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Además disminuye el riesgo de padecer accidentes cardiovasculares.Quizá no te apetezca y te suene un poco extraño, pero si muerdes un clavo, ayudará a disminuir el dolor de muela y combatirá las bacterias que se están alojando.Te ayudará a disminuir el dolor gracias a sus propiedades antibacterianas, además actúa como un antiséptico. También evita la inflación y es fuente rica de vitamina C, calcio, hierro, potasio y magnesio.