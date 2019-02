Desampara AMLO a la industria del calzado

“Esto es básicamente lo que puedo comentarles en cuanto a la industria del calzado, son de los sectores prioritarios para nosotros”, dijo AMLO durante una reunión con la Concamin el año pasado.

El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador durante una reunión que hizo como presidente electo con empresarios prometió apoyar a la industria del calzado y sin embargo, ayer El Diario Oficial de la Federación, publicó la disminución del arancel para la importación de calzado al país.No obstante en las redes sociales lamentaron que el Presidente de la República no haya cumplido el apoyo.Ante la disminución del 30% al 20% del arancel para importar calzado a México Alejandro Gómez Tamez, presidente ejecutivo de la CICEG hizo énfasis en que la baja en el costo para el importador no se traducirá en un bajo precio para el consumidor final.Esta disminución al arancel permitirá la entrada de un mayor número de pares de calzado de países asiáticos y con ello repercutirá en la sobrevivencia de las Mipymes y sus empleos.Gómez Tamez detalló que el escenario será el de un importador con mayor margen de ganancia y que en las negociaciones buscará que el fabricante local le ofrezca un menor precio o comprará zapato importado, aquellos que abaraten aún más su producto tendrán un menor margen de ganancia que difícilmente podrá mantener, considerando que los servicios básicos e insumos presentan incrementos.Un segundo punto que aparece en el estudio elaborado por la gente de la CICEG y que aparecía en la carta recibida por el presidente Andrés Manuel López Obrador que su gobierno dejará de recibir 1, 300 millones de pesos en recaudación de impuestos.El Diario Oficial de la Federación publicó la disminución de dicho arancel.Actualmente son 26 fracciones de zapato que tienen arancel del 30%, y nueve fracciones que tienen arancel del 9%. Estos productos son los que serán más afectados.En 2008 en el sexenio del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa se decidió de forma unilateral bajar los aranceles y se había logrado aplazándose la última fase de la desgravación.Los zapateros ayer estuvieron en Mérida y su apuesta será no quedarse cruzados de brazos, sino trabajar en alianza con centros de investigación y academia además de capacitar mano de obra e instalar plantas de calzado en el sur de México.En el textil el panorama no es diferente, Fernando de la Vega, director de la CANAIVE en Guanajuato, expresó que es complicado aceptar que una decisión sea más favorable para los importadores que para la industria nacional.Además de señalar que cada vez el panorama es menos alentador si se le suma el desabasto de gasolina, problemas en la logística de la proveeduría y ahora competir con importadores que ofrecerán precio mucho menor al que se ofrece en México.Lamentó que no exista una mayor apertura del gobierno federal para atender a las solicitudes que requieren los dos sectores que había indicado serían prioridad en su sexenio.El directivo está convencido de que cada empresa tendrá que ver la forma de salir adelante con ideas desde sus empresas y como sector, no más.La medida implica bajar un 10% el arancel del 78% de las importaciones.Un 53% de la economía local se centra en el sector zapatero.Las micro y pequeñas empresas serán las más afectadas, 7 de cada 10 pares provienen de estas empresas.El 8% es el margen de utilidad de muchas empresas ¿cómo competir con un producto 10% más barato?En la actualidad 26 fracciones arancelarias de calzado son los productos más afectados.En riesgo miles de empleos y las familias que dependen de ellos.*Information generada por CICEG.