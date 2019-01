Exigen empleados de Conagua la liquidación que les corresponde

SIGUE LEYENDO:

Catorce empleados de diferentes áreas de la Conagua Guanajuato, con sede en Celaya, buscan ser liquidados conforme a la ley, ya que solo quieren pagarles lo correspondiente a tres meses de salario cuando su estancia laboral ha sido de 25 a 46 años.Esto derivado a los compromisos de campaña y plan de austeridad de la actual administración federal, se han venido realizando despidos de personal de las dependencias del poder ejecutivo.Los 14 afectados señalan que no se oponen a estas medidas, sin embargo están solicitando que el proceso de separación en el que se ven inmersos de manera involuntaria y no deseada sea de conformidad con la legislación en la materia.Viven en la incertidumbreSeñalan que tienen incertidumbre por que les informaron de manera extraoficial que a partir del 1 de febrero dejarán de ser empleados de Conagua y además no les han entregado ningún documento oficial indicando lo anterior."Somos 14 empleados los que estamos en esta situación, algunos tienen la opción de bajarse de base, algunos van a firmar la renuncia. Nosotros no vamos a firmar la renuncia por el tipo de indemnización que nos quieren otorgar, todo ha sido verbalmente, nos han hablado de manera separada para informarnos", comentó una empleada.La principal molestia es que no les parece justo que quieran liquidarlos con tan sólo tres meses de salario cuando los empleados han trabajado 25, 30 y hasta 46 años en la dependencia.Quien les ha dicho la notificación ha sido la subdirectora de enlace administrativo, la licenciada Patricia Quintero."El asesoramiento es a nivel nacional, estamos todos unidos en el mismo barco, desde oficinas centrales se vive lo mismo y a muchos les dicen que firmen, pero solo son tres meses, ni prestaciones, ni nada. La ley del servicio profesional de carrera establece que se nos debe de liquidar conforme a la ley, y existen más leyes. Nos comentan que el motivo del despido es por la reestructuración, pero no ha salido en el diario Oficial de la Federación", externaron.Señalan que están viendo diferentes opciones de abogados, que los asesoren legalmente, y por el momento no firmarán ningún documento ya que el mismo dice que cada trabajador que firme está de acuerdo y conforme con la separación, y que no harán ninguna reclamación en el futuro.