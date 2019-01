INFORME ALEGRE

Héctor al Consejo Nacional de Seguridad

Un día después de que el crimen organizado vinculado al robo de combustible incendiara literalmente Guanajuato, el Gobierno del Estado convocó para dar un informe, pero no con datos de lo que pasa en ese ‘triángulo huachicolero’, sino de sus resultados en cuatro meses, con cifras y cifras pero poco contexto.La vocera de Seguridad en Guanajuato,, presumió la detención de 97 presuntos homicidas y 38 sentencias condenatorias por ese delito. Habrá que recordar que en octubre, noviembre y diciembre en Guanajuato hubo 821 víctimas de homicidio doloso.En esos tres meses de fin de año en 2017 las víctimas de homicidio doloso fueron 375, lo que significa un incremento de 119% de un año a otro en el mismo lapso. En enero 2018 las víctimas fueron 237, y en el conteo de am en enero 2019 ya rondaban en 273 hasta ayer.Números fríos.Un segundo round de su encontronazo tuitero protagonizaron ayer el diputado local de Morena,, y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial,. El primero acusó al CCEL y a Coparmex de exagerar con las pérdidas económicas por el desabasto de combustible. Y otra vez señaló a los presidentes de esos dos organismos de estar al servicio del gobernadorNo tardó en contestarle en Twitterduro y directo: “Para quienes no hacen nada y viven cómodamente de nuestros impuestos, como tú, es fácil minimizar el problema. No exageramos. El día que tengas que levantarte para generar empleos o reunir nómina (ser productivo), podrás comprender”.La suspensión de ocho días que académicos del Campus León de la Universidad de Guanajuato tendrán como sanción luego de la investigación de denuncias de alumnas por acoso sexual, tiene dos caras. Por un lado parece ridículo que, si en seis casos se acreditó que el hecho se cometió, la sanción sea mínima. Y por el otro se sienta al menos un precedente en la comunidad universitaria para que eso no se repita.En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) corre el run-run de que ya está definida la ‘cepillada’ de delegados en los estados. En la lista estaría el de Guanajuato,. Lo cierto es que hasta ayer al funcionario todavía no le notificaban de algún relevo. Espere noticias.Se menciona para sustituirlo al Dr., un especialista reconocido en el sector Salud en el País, fue Secretario Técnico del Consejo Nacional de Salud (2007-2012) y su último encargo fue como Director General de Salud Pública de la Secretaría de Salud de su natal Jalisco. Tiene pasado en casa pues en 1999 fundó en León Guanajuato el primer Centro de Educación en Diabetes.El nuevo jefe del IMSS en Guanajuato recibiría proyectos de infraestructura que requieren de continuidad para llevar a buen puerto, como es la Unidad de Medicina Familiar de Los Naranjos, en León, que ya tiene un avance del 37% y se debe concluir en no más de seis meses. También está la promesa de la reubicación de la UMF en Guanajuato Capital y la construcción de otra en Salamanca.En la Comisión Nacional del Agua, en Celaya, a un grupo de trabajadores ya les solicitó que presenten su renuncia y están molestos porque, acusan, sólo les están ofreciendo una indemnización de tres meses de salario, cuando tienen hasta 20 años de antigüedad en servicio. Hoy expondrán a medios sus casos.A la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, la panista leonesa, parece que no quiere escuchar ni por equivocación de la iniciativa de despenalización del aborto cuando se practique antes de las 12 semanas de gestación que presentó(PRD). En Guanajuato la ley sólo lo permite en casos de violación y por una conducta culposa de la madre.La iniciativa no se ha puesto sobre la mesa de las comisiones unidas de Justicia y de Salud ni siquiera para acordar una metodología para su revisión y posterior dictamen. Se entiende que los legisladores le rehuyan a ciertos temas, pero el debate de toooodo se tiene que dar, y, sólo después de eso, decidir.En la sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, el alcalde de León, Héctor López Santillana, fue elegido representante de Guanajuato ante el Consejo Nacional de Seguridad.Agradeció la confianza de los alcaldes y se comprometió a llevar la voz de los guanajuatenses.“Estamos con la disposición, el esfuerzo y voluntad, junto con Gobierno del Estado, para fortalecer los sistemas de seguridad municipal”, expuso.