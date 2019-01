Destituyen a fundador de Filarmónica de Pachuca; ‘necesitamos sangre nueva’: Tellería

Marco Antonio Orozco Hernández, ahora exdirector de la Orquesta Filarmónica de Pachuca, acusó que el pasado 28 de enero, la nueva titular de Cultura municipal, María Inés Sandoval Perea, lo destituyó injustificadamente.



Previó a un concierto que ofreció la tarde del miércoles en la Sala de Artes María Teresa Rodríguez, acusó que las autoridades municipales lo removieron de la banda que fundó en 2010.



Esto, a petición de la nueva titular de Cultura, María Inés Sandoval Perea, quien fue nombrada en el cargo durante la primera semana de enero de este año.



De acuerdo con Marco Antonio Orozco, el pasado lunes autoridades de Cultura del ayuntamiento realizaron una reunión, para la cual no fue convocado, aun cuando integraba la Filarmónica, y mencionó que al intentar entrar a la asamblea, le impidieron el paso.

“Tiene dos semanas que Inés Sandoval entra como directora del Instituto de Cultura y me cierra el paso, me dice: maestro, usted no puede pasar (…) usted no está convocado”.